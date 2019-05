La giornata di mercoledì, 22 maggio, i rapporti già burrascosi si intensificheranno: è il caso del Cancro, dell'Acquario e dello Scorpione, i quali essendo già arrabbiati per delle questioni personali, saranno agli occhi degli altri letteralmente “inavvicinabili”. Il lavoro sarà fonte di soddisfazioni per il Capricorno e l'Ariete, un po' meno per il Gemelli, soprattutto per quanto riguarda l'ambito strettamente economico. Di seguito, ecco le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo 22 maggio: Cancro e Acquario inquieti, Bilancia ottimista

Gemelli 'spendaccione', calo della passione per la Vergine

Ariete: energici. Molta dell'energia che avevate perso la recuperate proprio nella giornata di mercoledì e i progetti lavorativi sono i primi a giovare di questa 'rimonta'. Chiarimenti con il partner in vista, anche se non esaurienti.

Toro: brutte notizie sul fronte lavorativo. Anche se non ci è dato sapere, c'è qualcosa che frena l'entusiasmo che vi ha tanto caratterizzato ultimamente per quanto riguardava i vostri progetti.

Forse a causarlo dei dissidi amorosi.

Gemelli: attenti al denaro. Avete voglia di spassarvela per il momento, ma è bene che voi prestiate attenzione alla quantità di soldi che spendete. Ora come ora state mettendo mano a gran parte dei vostri risparmi.

Cancro: non state ricevendo molte garanzie dal partner, ma forse in serata qualcosa potrebbe cambiare. Arriverà una notizia che metterà in pace i vostri sentimenti tormentati.

Leone: qualcuno in famiglia vi fa presente le vostre mancanze, che nella giornata di mercoledì dovete assolutamente 'riempire'.

Ci vuole un po' più di collaborazione da parte vostra, il partner ringrazierà.

Vergine: riluttanti sul piano erotico. Mercoledì siete disponibili verso i sentimenti, ma l'aspetto fisico dell'amore dovrà ancora aspettare. Al momento non siete pronti a gettare il vostro atteggiamento distaccato.

Pesci distratto

Bilancia: 'reunion' fra amici. Qualcuno di essi potrebbe corteggiarvi o comunque potrebbe volere una amicizia molto più stretta di quella che state vivendo.

Il vostro momentaneo ottimismo potrebbe dargli una mezza conferma.

Scorpione: mercoledì è una giornata a dir poco 'nera' per voi. Non solo potreste incontrare qualcuno che non volete assolutamente vedere, ma sarete anche bersagliati dal partner per una motivazione di gestione casalinga.

Sagittario: qualcuno in famiglia v darà noie e reagendo vi potreste farvi qualche nemico. Evitate di scontrarvi apertamente, perché ora più di ogni altra cosa dovete concentrarvi sul lavoro e sul nuovo progetto in corso.

Capricorno: successi continui. Siete davvero dei fenomeni in questo periodo e mercoledì vi delizia con un altro successo conseguito, forse in serata. Gli affetti meritano da voi molto più tempo: dedicatelo.

Acquario: che sia qualche amicizia ormai lontana nel tempo, oppure un vecchio amore difficile da dimenticare, questo mercoledì avrete un diavolo per capello anche per qualcosa di poca rilevanza. Distraetevi.

Pesci: a pensare ai vecchi tempi, finirete con il risultare alquanto distratti sul posto di lavoro. Il capo potrebbe non gradire. Meglio, invece, il campo sentimentale: il partner vi trova più fantasioso e licenzioso.