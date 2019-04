Nella giornata di giovedì 2 maggio, vedremo della stanchezza nei segni zodiacali dell'Ariete, del Toro e del Cancro, dopo un primo maggio piuttosto sfiancante, complici la Luna e il pianeta Mercurio. Al contrario, sarà una giornata ricca di soprese per i Pesci e per l'Acquario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo in questa seconda giornata di maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 2 maggio 2019 segno per segno

Ariete: influssi astrali che vi renderanno particolarmente confusi e stanchi questo giovedì.

Cercate di non far notare la cosa al lavoro, potreste causare il malumore dei vostri colleghi. Voto - 6,5

Toro: dopo l'entusiasmante giornata di ieri, oggi avrete qualche discussione con il vostro partner per motivi finanziari. Calibrate bene le vostre parole prima di parlare per non far degenerare la discussione. Voto - 6

Gemelli: in questa giornata di giovedì, non siete in vena di andare al lavoro, preferite al contrario rilassarvi e fare ciò che vi piace di più. Purtroppo però dovete aspettare.

Voto - 6,5

Cancro: astri sfavorevoli durante questo giovedì. Continua quel nervosismo che vi perseguita da giorni e non riuscite a sbloccare la situazione con il vostro partner. Cercate di essere più ottimisti. Voto - 6

Leone: il lavoro non sarà una passeggiata questo 2 maggio per via di alcuni attriti con i vostri colleghi. Ciò nonostante, in amore avrete il pieno appoggio del vostro partner durante il corso della giornata. Voto - 7

Vergine: la vostra determinazione vi porterà a compiere anche i progetti lavorativi più complessi, ottenendo la fiducia e il rispetto dei vostri colleghi.

Voto - 8

Bilancia: potreste avere delle divergenze con il vostro partner questo giovedì, a causa di un po' di nervosismo accumulato durante il lavoro. Cercate di essere più rilassati. Voto - 6

Scorpione: cercate di evitare pettegolezzi con chi vi sta attorno, poichè potreste causare involontariamente delle discussioni di cui anche voi sarete in mezzo. Voto - 6,5

Sagittario: astri sfavorevoli in amore durante questo giovedì. Sarete particolarmente nervosi con il vostro partner, al punto da scatenare qualche litigio.

Voto - 6

Capricorno: astri che vi riserveranno parecchie energie durante questo 2 maggio. Sarete infatti ben disposti a portare a termine la maggioranza dei vostri progetti lavorativi, senza particolari difficoltà. Voto - 8

Acquario: giornata di soprese per i nativi del segno. Potrebbe essere da parte di un vecchio amico oppure da una persona a cui tenete molto. Voto - 7,5

Pesci: il lavoro sarà uno dei vostri problemi principali durante questo giovedì. Ciò nonostante in amore, potreste aspettarvi delle entusiasmanti soprese.

Voto - 7