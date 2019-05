Il lavoro di venerdì 10 maggio andrà decisamente meglio per il segno della Bilancia e per il segno del Cancro: gli incarichi lavorativi si stanno dimostrando più leggeri e di facile risoluzione, a differenza di qualche giorno fa. Il nervosismo però potrebbe costituire un punto a sfavore del Leone. Amore al top per Capricorno, per lo Scorpione e per il Toro, cosa che favorirà anche il loro buonumore.

L'oroscopo di venerdì 10 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avete il completo controllo sulle vostre emozioni.

Oroscopo 10 maggio: Cancro e Bilancia distesi, Acquario infastidito

Non ci saranno scatti d'ira e tanto meno delle gelosie immotivate nei confronti del partner. In serata però ci sarà un imprevisto da non prendere sottogamba.

Toro: un lieve rialzo in ambito amoroso vi migliorerà l'umore. Vi sentirete decisamente meglio rispetto ai giorni precedenti, ma fate attenzione a qualche bugia che viene raccontata per non farvi soffrire.

Gemelli: la creatività potrebbe avere un ruolo negativo sul vostro rendimento lavorativo, perciò non prendete iniziative personali.

Sarà meglio essere affettuosi, il partner apprezzerà sicuramente.

Cancro: avete un atteggiamento più disteso, e molto del merito va alle rassicurazioni che vi siete regalati da soli ma anche quelle che il partner vi ha riservato. Ora avete in pugno un incarico di lavoro importantissimo. Fatevi valere.

Leone: qualcosa vi sta sfuggendo di mano, e agli occhi degli altri apparite nervosi. Dovete trovare qualcosa che vi calmi in modo sensibile, e una passeggiata o una gita con un amico potrebbe fare al caso vostro.

Vergine: essere spontanei non è cosa da poco per voi, e nonostante questo venerdì avete voglia di non dare credito per un po' alla vostra abituale attitudine ad isolarvi. Approfittatene per divertirvi.

Dal segno della Bilancia al segno dei Pesci

Bilancia: avete scelto di propendere per il lavoro e per la soddisfazione che vi sta arrecando, anche se risulta alquanto faticoso. Per quanto riguarda il partner, per ora volete comportarvi come se fosse un amico speciale.

Scorpione: il partner vi spinge a fare qualcosa che francamente non avete intenzione nemmeno di cominciare, ma l'amore vi suggerisce di assecondare la vostra metà. Anche voi trarrete soddisfazione.

Sagittario: il capo potrebbe rimproverarvi per un lavoro lasciato a metà oppure fatto non così bene come si aspettava. Dovete cercare di correre ai ripari prima di vedere il vostro guadagno calare.

Capricorno: faville in amore. Avete ridimensionato alcuni concetti che per voi non erano totalmente estranei, ma che rappresentavano una sorta di impedimento a faccende più terrene.

Acquario: una persona di vecchia data vi potrebbe infastidire con delle pretese assurde, ma voi sarete abbastanza freddi da ignorarlo. Al momento il lavoro vi sta assorbendo gran parte del tempo, e non ne avete da perdere.

Pesci: il lavoro si sta riprendendo, e la vostra relazione non sta subendo delle “turbolenze” come inizialmente pensavate di avere. Però dovete provare a conciliare i vari aspetti della vostra vita in modo più organizzato.