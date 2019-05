Manca poco più di un mese all'estate ed il mese di giugno è sempre stato 'caldo' (per non dire bollente) per quanto concerne le relazioni sentimentali. In amore avranno la meglio i segni di Terra (Capricorno, Vergine e Toro) che godranno settimane di serenità in compagnia del partner. Le previsioni astrali sono meno generose, invece, per i segni zodiacali di Pesci e Acquario che vivranno giorni migliori solo dall'estate inoltrata.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): credete di più nell'amicizia.

Oroscopo di giugno: in amore ottimo mese per i segni di terra

Una persona a voi molto cara vi aiuterà ad uscire da una brutta situazione personale, risollevandovi dalla depressione nella quale vi siete immersi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): giugno dalle grandi emozioni per voi e il vostro partner. La noia dello scorso maggio sarà soltanto un ricordo remoto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): concedetevi una breve vacanza in un posto lontano per recuperare forza ed energie perdute a causa dell'eccessivo stress lavorativo.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): il lavoro e gli affari procedono a gonfie vele. Non temete le difficoltà e siete determinati nel proseguire i vostri progetti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non poteva esserci mese migliore. Giugno sarà per voi il preludio di un'annata che vi riserverà grandi soddisfazioni personali e ambizioni professionali.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la vostra eccessiva sensibilità vi giocherà un brutto scherzo. Starete male per la partenza inaspettata di un vostro amico con il quale avete un rapporto speciale.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): una persona a voi molto cara potrebbe tradire la vostra fiducia, gettandovi in una condizione di mestizia e sconforto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): siate sempre voi stessi, non cercate di cambiare il vostro carattere e personalità per piacere a tutti i costi a chi vi è accanto.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): in campo amoroso-sentimentale grandi novità vi attendono: l’anima gemella potrebbe essere catapultata nella vostra vita con l’arrivo dell’estate.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il mese di giugno, complice l’arrivo della stagione estiva, vi regalerà due settimane davvero ‘bollenti’ per le vostre passioni amorose.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): dopo il brutto periodo del mese precedente, la vostra vita di coppia ritornerà ad essere brillante: il vostro partner vi metterà sempre al centro dell’attenzione, senza trascurare i minimi dettagli e particolari del rapporto sentimentale.

Toro (21 aprile – 21 maggio): Siate attenti e premurosi con il/la vostro/a compagno/a se non volete mettere a rischio la vostra relazione: il pericolo della monotonia della routine della vita quotidiana potrebbe minare le basi della vostra storia d’amore.