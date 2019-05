L'Oroscopo del giorno di martedì, 14 maggio, annuncia l'arrivo della Luna in Bilancia. Pronti a scoprire come saranno le stelle in amore e nel lavoro per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Il prossimo martedì si presume possa essere molto positivo per gli amici nativi in Bilancia, favoriti dall'arrivo della Luna nel segno. Ad avere il prezioso sostegno di buona parte degli astri, valutati con cinque stelle in classifica, gli appartenenti ai Sagittario e Acquario, seguiti a poca distanza dai quattro stelle relativi a Scorpione e Capricorno.

Oroscopo del giorno 14 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: la Luna transita in Bilancia

Intanto, visto il cielo astrologico poco performante, le previsioni di martedì, 14 maggio, portano cattive notizie per i nati in Pesci, classificati con due stelle relative ai periodi da 'ko'.

Classifica stelline 14 maggio

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. Il 14 maggio ci sarà l'influenza della Luna in Bilancia e di Sole e Venere in Toro. Ecco il risultato delle analisi astrali inerenti gli ultimi sei segni dello zodiaco:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★: Pesci.

Oroscopo amore e lavoro: le previsioni

Bilancia 'top del giorno' - Il prossimo martedì partirà sicuramente 'alla grande' per voi della Bilancia, chiudendo il periodo altrettanto in bellezza.

In amore, grazie all'ingresso di una splendida Luna nel segno, sarete più belli e luminosi e il vostro cuore sarà colmo di fiducia nei confronti della persona amata. Sarete pieni di fascino e conquisterete con un solo sguardo la persona che più vi piace, trascorrendo così la serata in perfetta sintonia. Single, vivrete intensi slanci di passione, tali da far fatica a controllare: potreste anche iniziare una nuova frequentazione con una persona a voi cara.

Intanto, le previsioni del giorno senza problemi invitano ad essere felici e soprattutto a godere fino in fondo ogni attimo della giornata. Nel lavoro, giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, che vi permetterà di fare nuove conoscenze o di scoprire qualcosa di nuovo e interessante: largo anche a progetti futuri. Ricordatevi che ciò che conta sarà avere la mente in continuo allenamento, senz'altro vi aiuterà a crescere verso nuovi progetti.

Scorpione - Partirà bene questo vostro martedì di inizio settimana, anche se a tratti potrebbe riservare momenti abbastanza impegnativi.

In amore la comunicazione, specialmente in coppia, sarà semplice e gioviale: con il vostro partner riuscirete ad avere gli stessi pensieri e le medesime aspettative. Approfittatene per dedicare tempo a rinforzare il vostro legame oppure per appianare eventuali divergenze avute tempo addietro. Single, vi sentirete più sicuri di voi stessi e anche abbastanza fiduciosi sul futuro. Questo avrà un effetto positivo sulla vostra nuova vita sentimentale, rendendovi senz'altro particolarmente di buon umore.

La conversazione con la persona interessata sarà libera e fluida e, in molti casi, pronta per quel 'qualcosa di più', da sempre agognato. Nel lavoro, infine, il cielo vi sosterrà egregiamente e le aspirazioni potranno concretizzarsi al meglio. Evitate, però, di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori.

Sagittario - In arrivo un martedì, 14 maggio, sicuramente ottimo in ogni settore. Diciamo pure che la giornata sotto osservazione in questo contesto si presume possa regalare tanta serenità sia in campo sentimentale, come pure nelle amicizie o in famiglia. In amore, quindi, sarete franchi e diretti. A fronte di quanto appena detto, alcune relazioni potranno beneficiare di un'armonia in crescita. In molti casi il partner ricambierà senz'altro colmandovi di tanto affetto: approfittatene per mettere in sicurezza ciò che più vi preme. Single, potrebbe presentarsi qualche bella sorpresa nella sfera amorosa? Certo che sì, sarà sicuramente un buon periodo anche per chi di voi sta cercando qualcuno con cui condividere il futuro. Basterà solo seguire il vostro buon istinto e un pizzico di fortuna, poi gli astri faranno il resto. Nel lavoro, giorno fantastico per la stragrande maggioranza di voi Sagittario. In questo periodo non mancheranno certo le energie per produrre e migliorare, dimostrando talento e capacità organizzativa.

Capricorno - Giornata senz'altro positiva, ovviamente da gestire secondo il migliore buon senso visto il periodo valutato a quattro stelle. In generale, le predizioni di mercoledì vedono leggermente impegnativa la giornata in campo sentimentale. Infatti, in amore sarete più calmi e sereni, ma con punte di tensione che non mancheranno di spuntare soprattutto a metà/fine pomeriggio. Sforzatevi di puntare tutto sulla ricerca della buona armonia nel rapporto, evitando inutili beghe o diatribe senza senso. Le gioie dell'amore tenderanno le braccia a molti di voi e, quindi, sarebbe auspicabile sfruttate al massimo il momento, senza indugiare. Single, sarete travolti da un'improvvisa attrazione per una persona e sarete tentati ad approfondire l'amicizia. Se formulate da tempo il desiderio di trovare l'amore vero, il cielo potrebbe realizzare questa speranza, probabilmente in modo molto casuale. Nel lavoro, gli astri saranno in angolatura propizia, disegnando stimolanti prospettive di progresso. Ponetevi nell'ottica un'apertura verso nuovi interessi e potreste fare incontri utili per il vostro futuro .

Acquario - Una giornata ottima in tutti i sensi, in alcuni casi potrebbe risultare addirittura perfetta. In campo sentimentale, la vostra vita di coppia tenderà verso la pace e la tranquillità e il vostro senso dell'umorismo, unito alla capacità di godere la vita, vi avvicineranno molto al vostro partner. Preparatevi a qualcosa di inatteso: la serata si prevede molto interessante soprattutto sul lato passionale. Single, potrebbero esserci tante occasioni da cogliere al volo, soprattutto per coloro che cercano l’amore. Quindi saranno solamente i diretti interessati a decidere se afferrare al volo il destino oppure lasciarlo andare per sempre. Qualunque sia la scelta, sappiate che la fortuna passa una sola volta nella vita, poi saranno solo i rimpianti a tenere vivo il ricordo di ciò che sarebbe potuto essere e invece non è avvenuto. Nel lavoro, per concludere, ci saranno vari cambiamenti in arrivo (ovviamente in positivo). Di certo potreste ambire a posizioni più elevate e di responsabilità. Non siate, quindi, distratti ma vigili e reattivi, ok?

Pesci - Questa parte iniziale della settimana, coincidente con la giornata di martedì, per tanti di voi Pesci si prevede possa essere un pochino negativa. Secondo l'oroscopo del giorno 14 maggio, riguardo l'amore, bisognerà fare attenzione al rapporto: con il partner potrebbero lievitare incomprensioni o ripicche, pronte a sfociare in altrettante incomprensioni. Insomma, da sottigliezze potrebbero nascere grandi litigi, forse destinati ad avere conseguenze anche pesanti. In questo periodo dovete sforzarvi di camminare in punta di piedi, in modo da fare il minimo rumore per non accendere la miccia e scatenare un putiferio. Se single, invece, vi accorgerete di aver dato troppe attenzioni ad una persona che non dimostra affatto di essere interessata a voi: se non vi sentite corrisposti cambiate obiettivo, inutile perseverare se 'il soggetto del vostro desiderio' ha già lo sguardo rivolto verso altri. Nel lavoro non sarà certo il caso di tenersi dentro un dubbio che vi tormenta da molto tempo. Il consiglio è quello di affrontare la questione senza esitare, magari rivolgendovi a chi potrà risolvere il dilemma. Accettando con maturità una critica, eviterete irritanti provocazioni.