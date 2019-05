Il weekend è sempre più vicino. Di seguito le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute relative alla giornata di venerdì 24 maggio 2019. Di seguito, le stelle dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche

Ariete: la situazione attuale delle stelle vi potrebbe premiare. Riprendete quota dopo alcuni avvenimenti che ormai sono superati.

Toro: in questo momento Venere è nel vostro segno. Per la giornata di venerdì 24 maggio, l'amore e le relazioni sono favorite.

Gemelli: le questioni lavorative devono essere affrontate con maggiore chiarezza. Venerdì potrebbe arrivare una notizia molto importante per voi.

Cancro: per i sentimenti alcuni rapporti non vanno come sperato, in questo momento sentite la necessità di cambiare. A livello lavorativo alcuni progetti e programmi non fanno più per voi.

Leone: i nati sotto il segno zodiacale del Leone in questo momento sono decisi a dare una svolta alla loro vita.

Vergine: da queste giornate parte una fase che nei prossimi tre mesi vi permetterà di mettere in regola alcune problematiche rimaste in sospeso.

Oroscopo 24 maggio: previsioni

Potrebbero arrivare grandi emozioni e occasioni per l'amore.

Bilancia: per i nati Bilancia, l'inizio del mese non è stato esaltante, ma sul finire di maggio i sentimenti saranno favoriti. Riuscirete a vivere momenti di maggiore tranquillità.

Scorpione: la giornata del 24 maggio vi preoccupa, una parola potrebbe essere anche troppa. Agite con calma e maggiore controllo, anche in campo professionale, non ve ne pentirete.

Sagittario: in questo momento sono favoriti i viaggi, gli incontri, le nuove amicizie e i cambiamenti.

Qualcosa potrebbe cambiare nella vostra vita sentimentale.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, un cielo favorevole permette di mettere a punto e sistemare alcune situazioni del passato. Nel lavoro potrebbe esserci anche la possibilità di cambiare ruolo.

Acquario: la giornata in arrivo sarà vissuta in modo conflittuale, anche se la Luna nel segno porta maggiore desiderio amoroso e maggiore voglia di mettersi in gioco. In campo lavorativo sono favorite le collaborazioni.

Pesci: per tutti i nati Pesci è importante restare sereni nella giornata di venerdì, anche se nei sentimenti è difficile trovare una certa tranquillità. Impegnatevi per non creare problemi nelle relazioni, potreste pentirvene quando la situazione sarà migliorata.