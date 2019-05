Il mese di maggio è arrivato per tutti i segni zodiacali. Cosa prevedono le stelle per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione nel periodo compreso tra il primo ed il 31 maggio 2019? Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute, ma anche consigli per vivere al meglio il mese ormai arrivato.

Quello di aprile è stato un periodo interessante per i nati Scorpione sia per quanto riguarda il lato sentimentale che professionale. In amore avete vissuto delle grandi emozioni e questo ha consentito il portare avanti di progetti importanti. Per quanto riguarda il lato professionale, è stato possibile creare contatti che hanno favorito la vostra attività.

Pubblicità

Con Venere e Mercurio favorevoli, il periodo è stato buono anche per la salute; non è infatti mancata una grande energia.

Per quel che riguarda la salute nel mese di maggio cercate di essere cauti, potrebbero nascere delle difficoltà a livello psicofisico. È possibile che ci siano degli sbalzi di temperatura, cercate di curare al meglio le vostre condizioni per non subire dei peggioramenti. Non saranno giornate di eccessiva forza, per questo motivo evitate di stancarvi troppo. In campo sentimentale, non riuscite a impegnarvi al meglio a causa dei forti contrattempi lavorativi.

Negli affari, è possibile che con la dissonanza e l'opposizione di alcuni pianeti possiate vivere dei momenti complicati. Scopriamo le previsioni dettagliate che riguardano il campo professionale e quello amoroso per tutti i nati Scorpione.

Oroscopo Scorpione: lavoro e amore a maggio

Molta della vostra attenzione in questo periodo sarà centrata sull'ambito del lavoro. Sia maggio che giugno, saranno dei mesi in cui le vostre attività potrebbero subire dei rallentamenti o delle complicazioni da dover gestire.

Pubblicità

Il Sole e Mercurio sono in opposizione e dopo la terza settimana, anche Venere non sarà dalla vostra parte, cercate quindi di non esporvi eccessivamente. Un momento di recupero avverrà nell'ultima settimana.

In campo amoroso vi potreste innervosire perché, come anticipato, le questioni riguardanti l'ambito lavorativo, creano agitazione anche all'interno del rapporto di coppia. Chi sta vivendo dei momenti di crisi, o vivrà delle discussioni, non riuscirà a chiarire del tutto le situazioni. Non temete, una buona ripresa avverrà nel mese di giugno, quando potrete vivere le nuove emozioni.

I single, in attesa da tempo dell'anima gemella, potranno anche fare incontri piacevoli, mentre chi è in difficoltà potrà sistemare le questioni in sospeso. Nell'ultima settimana del prossimo mese potrete anche organizzare progetti importanti che possono riguardare i figli.