Inizia una nuova settimana del mese di maggio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche su lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Di seguito le stelle riguardanti il periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 maggio.

Astrologia della settimana dal 20 al 26 maggio 2019

Ariete: in questa settimana vivrete un momento di recupero, ci saranno delle buone occasioni soprattutto nel weekend.

In campo lavorativo non mancheranno delle novità, occasioni da saper sfruttare. In amore, chi ha resistito alle crisi precedenti potrà dare il via a dei nuovi progetti.

Toro: il weekend sarà complesso per il segno, l'intera settimana sarà vissuta con poca allegria. In amore, se ci sono stati dei conflitti, cercate di sistemare la situazione. Qualcuno dovrà fare inevitabilmente una scelta importante. In campo lavorativo sono in arrivo delle belle sfide che potrebbero piacervi.

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio

Gemelli: ci saranno delle buone occasioni per voi, con la Luna e il Sole in buon aspetto sfruttate questa settimana per ottenere soddisfazioni. Nel lavoro, chi è in cerca di una nuova occupazione dovrà rivedere alcune mosse. Per quanto riguarda l'amore, soprattutto nella parte conclusiva del periodo, potreste vivere dei bei momenti.

Cancro: vi sentite confusi e anche nervosi, cercate di mantenere la calma. Soprattutto la parte centrale del periodo sarà quello da controllare maggiormente.

Nel lavoro, sono in arrivo delle buone energie, cercate però di non strafare eccessivamente. In amore, non manca l'agitazione, non riuscite a rendervi disponibili per le persone che tengono a voi.

Leone: in questa settimana è possibile che qualcuno debba chiudere un affare importante, non mancherà per voi una buona occasione che vi darà prestigio. In campo sentimentale le stelle sono buone soprattutto per la prima parte della settimana, cercate di non iniziare discussioni e polemiche inutili nel weekend.

Vergine: settimana faticosa per il segno, sentite la necessità di maggiore relax. In campo professionale, cercate di fare attenzione al lato economico, alcuni conti sono da sistemare. Per quanto riguarda i sentimenti, non fate scelte azzardate: se qualcuno è davanti ad un bivio, dovrà riflettere bene prima di fare il proprio passo.

Bilancia: la parte migliore della settimana sarà quella conclusiva, quando in campo lavorativo potrebbero arrivare delle buone proposte.

In amore, non manca l'agitazione: chi sta insieme da molto tempo dovrà riuscire a gestire le complicazioni che nasceranno nella parte centrale del periodo.

Scorpione: sarà una buona settimana per voi, anche se nel weekend potreste sentirvi stanchi. In campo lavorativo, nella parte centrale del periodo spazio alle scelte utili per il vostro ruolo. Per quanto riguarda l'amore, le coppie 'forti' possono iniziare dei grandi progetti da avviare nei prossimi mesi.

Sagittario: evitate azzardi in questo periodo, cercate di non strafare per l'intero periodo. In campo professionale avrete molte cose da fare, ma cercate di mantenere un buon equilibrio. Per quanto riguarda l'amore, evitate polemiche che vi creano soltanto problemi e pensieri. Qualcuno potrebbe anche decidere di allontanarsi da una persona finora importante.

Capricorno: è la settimana giusta per quanto riguarda i passi avanti in amore. Con la luna nel vostro segno a partire da martedì, riuscirete anche di iniziare delle nuove relazioni. Nel lavoro, i progetti avranno un esito positivo, potrete mettervi in gioco con delle nuove occasioni. Soprattutto la parte iniziale della settimana sarà favorevole per voi.

Acquario: con Sole e Mercurio in aspetto positivo, vivrete un momento di maggiore fortuna. Se c'è un problema che vi dà dei pensieri riuscirete a risolverlo. In campo lavorativo ci sono delle scelte da fare, ma cercate di non esporvi troppo all'inizio del weekend. Per quanto riguarda l'amore, sarete meno polemici e potrete sistemare alcune situazioni familiari.

Pesci: l'inizio della settimana non sarà semplice da comprendere, meglio rimandare le decisioni e prossimi giorni. In campo professionale vi sentite insoddisfatti, non mancherà stress. In amore, evitate discussioni, anche se per voi non sarà semplice.