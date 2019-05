Il nuovo mese sta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il settimo segno dello Zodiaco? Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del mese di giugno 2019 per la Vergine.

Venere in posizione dissonante tenderà a creare delle problematiche durante il corso del nuovo mese, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Tenderete infatti a riversare lo stress e le preoccupazioni legate alla vita professionale all’interno del rapporto di coppia, creando malumori e nervosismo.

La situazione lavorativa, al contrario, non si presenta così grigia come nei mesi precedenti, le preoccupazioni sono minori e qualcuno inizierà a vedere importanti cambiamenti.

Astrologia Vergine, giugno 2019 tra amore, lavoro e salute

Amore: durante il mese di giugno 2019 la Vergine incontrerà delle difficoltà per quanto riguarda la sfera sentimentale. La maggior parte dei vostri problemi sono dati dall’incapacità di scindere la vita sentimentale dalla vita professionale.

Portando all’interno del rapporto di coppia nervosismo è preoccupazioni legate al lavoro, non farete altro che aumentare la distanza tra voi e il partner, rischiando anche di rovinare la vostra relazione. Maggiormente a rischio sono le coppie che anche nei mesi precedenti non hanno fatto altro che discutere. Se nel corso di questo mese non riuscite a ritrovare la serenità e la complicità che vi univa al vostro partner, forse sarebbe meglio concludere questo rapporto.

Particolarmente sotto tono si rivelerà la giornata del 26 giugno.

Lavoro: i mesi precedenti non sono stati semplici per quanto riguarda la vita professionale, non sono infatti mancate le preoccupazioni. Diverse sono state le giornate di malumore e insoddisfazione, qualcuno potrebbe aver cercato e ricercato una promozione che sembrava non arrivare. Per fortuna con l’inizio del mese di giugno 2019 la situazione migliora notevolmente, ciò non significa che tutti i problemi troveranno magicamente soluzione, ma che gli astri sono in una posizione favorevole e con tenacia ed impegno potrete ottenere i risultati sperati.

Non è dunque da escludere nel corso del mese la nascita di nuovi progetti, la giornata del 18 giugno si rivelerà la più vantaggiosa del periodo, ideale per avanzare una proposta o per ricevere la telefonata che da tempo aspettavate. Tuttavia gli astri raccomandano prudenza, mai lasciare la strada nuova per quella vecchia, si sa infatti quel che si lascia e non quel che si trova.

Salute: come anticipato il mese di giugno 2019 non sarà privo di nervosismi e momenti di stress, questo avrà delle conseguenze anche per quanto riguarda la salute della Vergine.

Le ultime tre settimane del mese, con l’opposizione di Luna e Venere saranno abbastanza sottotono, qualcuno potrebbe risentire di fastidi fisici. Il consiglio degli astri è quello di non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e dove necessario iniziare delle cure specifiche. Qualcuno potrebbe risentire di fastidi ai denti o emicrania.