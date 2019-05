Ultimo giorno del mese di maggio 2019 che prende il via per tutti e 12 segni zodiacali. Nel dettaglio tutte le novità che porterà la fine del mese e i cambiamenti astrologici in amore, lavoro e salute dei segni. Leggiamo come andrà la giornata e l'Oroscopo del 31 maggio mentre sta per prendere il via e ci avviciniamo al mese di giugno.

Ariete: sarà una giornata carica di emozioni. Ora è possibile, nel lavoro, incassare qualcosa a livello economico o ricevere una bella conferma.

Toro: ritroverete una grande energia e una grande forza da sfruttare in vista della fine del mese. Con la Luna nel segno migliora il vostro fascino e maggiori saranno le conquiste che farete.

Gemelli: in questo momento potreste sentirvi frastornati dal lavoro, questo perché avete dovuto discutere anche con un capo.

Oroscopo 31 maggio: previsioni

Alcune promesse potrebbero non essere state rispettate.

Cancro: è consigliato evitare situazioni pesanti. A livello lavorativo evitate di affaticarvi troppo. Le prossime 48 ore vi permetteranno di recuperare qualcosa, ma fate solo quello che è necessario.

Leone: in questo momento potreste riuscire in qualsiasi operazione, ma in serata sarà più facile superare qualche problema che vi attanagliava da tempo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sarà qualcosa che dovrà essere chiarito. Nel pomeriggio e in serata saranno da tenere sotto controllo le parole in una relazione amorosa.

Previsioni 31 maggio: la giornata dei segni

Bilancia: in questo momento la Luna non è più opposta e non crea problemi. Dopo due giorni piuttosto confusi torna uno stato di serenità per voi che vi riporterà alla tranquillità che mancava da qualche giorno.

Scorpione: in questo periodo alcune persone si riavvicineranno a voi, parte una fase di recupero sia nel lavoro che a livello sentimentale.

Sagittario: in questo momento sembra che non abbiate la forza di reagire, di contrastare delle persone che sono contro di voi sia in amore che nel lavoro.

Dovete cercare di fare qualcosa in più per migliorare questa situazione.

Capricorno: in questa giornata saranno favoriti i commercianti e le persone che lavorano in proprio. Potrete ottenere qualcosa in più. Positiva anche la giornata in amore.

Acquario: i nati sotto questo segno zodiacale in questa giornata potranno sentirsi stanchi, inoltre pensate di essere stati sfruttati e che non vi sia stato riconosciuto un merito.

Pesci: con Venere favorevole parlare di amore sarà più semplice.

Dovete essere più sinceri con una persona che vi sta vicina, sarà una giornata di grandi confidenze.