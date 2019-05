L'Oroscopo del fine settimana è ricco di novità, tutte da approfondire seguendo i consigli astrali descritti in modo dettagliato nelle previsioni astrali fortunate segno per segno.

Novità strepitose nell'oroscopo del fine settimana

Ariete: venerdì l'astro lunare, presente nel vostro cielo astrale, punta un riflettore sull'affermazione del vostro 'io' e sentirete forte un bisogno di indipendenza che vi rende capricciosi e impulsivi nei confronti dell'amore.

Poi le cose cambiano e sarete più sereni e passionali nelle giornate di sabato e domenica.

Toro: la Luna entra nel vostro segno da sabato e vi conferisce simpatia e dolcezza. Ma attenzione a questa congiunzione lunare che con il vostro Urano, potrebbe portare una voglia di cambiare tale da provocare rotture sentimentali a voi Toro impegnati o nuovi inizi per i single.

Gemelli: percepirete l'energia lunare che dal domicilio del Toro emana i suoi influssi emotivi e fonderete energia, vitalità e sensibilità ottenendo un'armonia nuova.

L'oroscopo del fine settimana segno per segno.

Lasciate che queste energie fluiscano piano in voi e se siete troppo spossati, ritagliatevi un po' di relax in questo fine settimana.

Cancro: nella giornata di venerdì una Luna in quadratura vi irrita alquanto ma sabato l'astro d'argento vi diventa amica. Anche se le emozioni sono forti, le filtrerete in modo ragionevole, deponendo le armi e non cercando la lotta, ma lavorando accanitamente per attuare i vostri desideri.

Leone: la bontà d'animo è la caratteristica che vi distingue dagli altri, sarete molto apprezzati proprio per questa vostra premura nell'aiutare il prossimo.

Una Luna in trigono vi spinge ad amare la natura, quindi che ne dite di organizzare per questo weekend una gita fuori porta?

Vergine: ascoltate questa voglia di cambiare, di scrivere un nuovo capitolo nella storia della vostra vita. La Luna approfondisce le vostre sensazioni e vi spinge ad analizzarle con il cuore ma anche con la mente. Potreste decidere di regalarvi anche un bel viaggio, Mercurio vi sostiene dai Gemelli.

Previsioni astrali del weekend dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro lunare, dirimpettaio al vostro cielo, vi rende troppo testardi nei confronti dell'amore.

Non impuntatevi eccessivamente con il partner, sostenendo le vostre teorie e cercando di applicarle a tutti i costi, ma apritevi a un maggiore dialogo. Occhio alla golosità.

Scorpione: non siate frettolosi nei confronti dell'amore. Desiderate attuare i vostri progetti amorosi subito, ma date tempo al tempo. Il vostro atteggiamento in questo fine settimana passa da una gioia irrefrenabile alla più cupa disperazione. Che ne dite di riequilibrare bene il tutto?

Sagittario: vorrete evitare a tutti i costi eventuali complicazioni che vi angosciano, allora nasconderete la testa sotto la sabbia ma poi riscontrerete che i problemi sono sempre lì che vi aspettano. Approfittate della giornata di venerdì per trovare una giusta soluzione, la Luna vi sarà favorevole.

Capricorno: se venerdì gli incroci planetari vi rendono alquanto malinconici, verso il weekend una Luna amichevole vi restituisce più romanticismo e parsimonia.

L'energia non vi manca per aprirvi al divertimento amoroso, ma preferirete ricercare l'amore vero, quello che vi fa battere il cuore.

Acquario: Mercurio dal cielo astrologico dei Gemelli, vi fa intellettualizzare l'amore e comunicherete le vostre emozioni prima a voi stessi, poi agli altri. In un gruppo di amici, spiccherete per la vostra sincerità ed empatia. Buona l'intesa amorosa nella giornata di domenica.

Pesci: buona l'intuizione e la semplicità grazie all'influsso lunare che è presente soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Sarete molto tenaci nel portare avanti i vostri progetti e avrete una perspicacia molto spiccata, che vi faciliterà la scalata alla felicità.