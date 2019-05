Il primo mese della stagione estiva è alle porte. Leggiamo le previsioni che riguardano il periodo di giugno 2019. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Nel mese di maggio, tutti i nati sotto questo particolare il segno hanno vissuto dei momenti di stanchezza, soprattutto nella prima parte del periodo. A livello salutare, è stato necessario un momento di ripresa, avvenuta nella fine del periodo, grazie anche a Mercurio attivo.

In campo sentimentale è stato possibile vivere un momento di recupero, qualcuno ha avuto anche l'opportunità di gestire e sistemare un rapporto problematico da tempo. In campo lavorativo sono state fatte delle scelte importanti, anche se alcune situazioni non vi hanno soddisfatto del tutto. Un momento interessante per il lavoro è stato quello conclusivo.

Nel mese di giugno a causa dell'opposizione tra Mercurio e Saturno non sarà semplice vivere la vita salutare in modo sereno.

Oroscopo Bilancia per il mese di giugno

Potrebbero infatti nascere dei problemi livello psico-fisico, come stress e tensioni. Non temete, riuscirete a gestire e superare il periodo, grazie anche a Giove che protegge il segno. La parte più complessa sarà quella conclusiva, nell'ultima settimana potrebbero infatti sorgere dei nervosismi non troppo semplici da gestire. In campo amoroso le coppie che stanno insieme da tempo e che hanno superato delle crisi potranno vivere nel miglior modo possibile la propria relazione, chi invece non è soddisfatto potrebbe prendere delle decisioni fondamentali.

Nel lavoro sarà possibile fare degli affari interessanti, cercate di gestire al meglio le occasioni in arrivo. Leggiamo le previsioni dettagliate che riguardano il lavoro e l'amore della Bilancia nel mese di giugno 2019.

Oroscopo giugno: lavoro e amore per la Bilancia

Come anticipato, nel settore amoroso le stelle sono favorevoli soprattutto per chi sta insieme da tempo. Le coppie nate di recente potrebbero invece vivere dei momenti di insoddisfazione, anche a causa di alcuni problemi causati dalla distanza tra partner.

Non è un mese totalmente favorevole per i sentimenti, qualcuno potrebbe non essere soddisfatto della situazione creatasi. Il recupero totale non avverrà neanche a luglio, quando sarà necessario avere maggiore pazienza.

In campo lavorativo ci saranno delle buone occasioni per poter riconfermare il proprio ruolo e poter esprimere le proprie opinioni. È possibile che qualcuno possa avere delle questioni economiche da sistemare, attenzione alle spese di troppo che potrebbero esserci nella parte centrale del periodo.

Nel mese di luglio, i problemi non ancora risolti potranno essere compresi ed alcune soluzioni potrebbero anche essere trovate.