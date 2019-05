L'Oroscopo di domani 31 maggio 2019 prevede una giornata indimenticabile per alcuni "prescelti" dalle stelle. Curiosi di conoscere i segni baciati dalla fortuna il prossimo venerdì? Certo che si, dunque, passiamo subito a mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento prescelti tra i sei sotto analisi in questo contesto.

Ricordiamo che ad essere valutati in questa sede saranno in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. La sestina messa in evidenza annovera quest'oggi tra le sue fila solamente tre segni superfortunati: ansiosi di scoprire quali sono? Ebbene, ad avere massima collaborazione da parte delle stelle sarà senz'altro il Toro, grande favorito dall'arrivo della Luna nel segno, quindi meritatamente al "top del giorno". A dare lustro alla giornata, positivamente parlando, anche Ariete e Leone, entrambi preventivati in giornata altamente positiva, pertanto classificati a cinque stelle.

Oroscopo di domani 31 maggio "019 | Astrologia, classifica e previsioni di fine mese: la Luna entra nel segno del Toro

Tutt'altra storia invece, secondo le previsioni zodiacali del 31 maggio, per coloro appartenenti al meraviglioso segno della Vergine: Nettuno, sotto quadratura da Giove e Mercurio, risulterà speculare negativo per oltre 85%. Andiamo a dettagliare in profondità la scaletta con le stelline e subito dopo dare inizio alle predizioni astrologiche dei primi sei segni.

Classifica stelline 31 maggio

Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati del prossimo venerdì?

La risposta, come sempre, arriva direttamente dalla nostra consueta classifica stelline quest'oggi impostata sulla giornata del 31 maggio 2019. Curiosi di sapere se anche il vostro segno rientrerà tra i "baciati dalla fortuna" in questo ultimo giorno del mese di maggio? Bene, togliamo subito ogni dubbio andando direttamente a scoprire la scaletta relativa a tutti e sei i segni sotto analisi in questo contesto:

Top del giorno: Toro - Luna nel segno;

- Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Cancro;

★★★: Vergine;

★★: Gemelli.

Oroscopo venerdì 31 maggio

Ariete - Vi sentite incerti?

Avete qualche dubbio sul partner o sulla validità del vostro rapporto di coppia? Avvertite sensazioni che vi rendono irrequieti nel lavoro? Niente paura, questo venerdì si presume possa essere la giornata ideale per dare risposte o almeno restituire una certa tranquillità a molti di voi Ariete. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda i sentimenti, gran parte del periodo risulterà vincente. In coppia riuscirete a passare finalmente abbastanza tempo con la persona a cui volete bene e questo vi renderà splendenti e affascinanti come non mai: buon divertimento!

Single, la libertà è bella finché si vuole, ma quando manca una spalla per piangere son dolori, non è così? Tranquilli, in questo periodo per voi cuori solitari dell'Ariete sono in arrivo tanti interessanti incontri: basterà solo scegliere quale "strada" iniziare a percorrere, il resto verrà in automatico... Nel lavoro, garantito un periodo di eccezionale vigore con vitalità e grinta in decisiva ascesa. Sì quindi al tempo libero, allo sport e a tutte le attività che richiedono coraggio oppure che necessitano di tempestività e forza fisica.

Toro 'top del giorno' - Giornata di fine settimana tutta all'insegna della felicità e del buon fare a tutto tondo con l'arrivo della Luna in Toro. Pertanto l'essere pronti a ricevere sorprese, alcune decisamente molto gradevoli e già pronte sulla vostra strada, sarà una delle vostre principali priorità. Oggi e domani non ci saranno imprevisti (quasi), potrete mantenere un atteggiamento molto sereno con le persone del vostro ambito sia sentimentale che lavorativo. In amore, visto il frangente alquanto favorevole, finalmente alcune dissonanze planetarie si esauriranno. Tutto quindi sarà più facile: avrete anche delle ottime intuizioni che vi spianeranno il cammino dai momentanei problemi con il partner. Giorno eccellente anche per chi ha un sogno da avverare: carta bianca a novità e belle notizie. Single, dedicate più tempo nel coltivare passioni: aprite il cuore a nuove avventure, prima o poi vi daranno di certo soddisfazioni in amore. Nel lavoro, grazie alla vostra curiosità, avrete l’opportunità d’imparare qualcosa di nuovo, il che si rivelerà utilissimo sul piano professionale.

Gemelli - In arrivo venerdì 31 maggio tutto all'insegna della calma e/o della riservatezza, su molte cose. Visto che la giornata di fine settimana non andrà a vostro favore, dato che è stata valutata con solo due stelline, non esponetevi ad inutili rischi. In amore il probabile "venerdì nero" potrebbe colpire proprio qualcuno di voi Gemelli: se sentirete il desiderio di defilarvi da un problema o da una situazione che vi crea ansia e preoccupazione, rispettatelo. Staccate la spina e rilassatevi rinviando gli impegni meno urgenti. Da evitare assolutamente forzature e/o situazioni stressanti. Single, sembra che qualcuno abbia voglia di divertirsi facendovi perdere la pazienza oppure creando confusione: un atteggiamento aggressivo sarà da escludere a priori. In compenso, la carica erotica arriverà alle stelle. Nel lavoro, invece, cercate di evitare di mostrare eccessiva sicurezza, ok? Le stelle consigliano anche maggiore riservatezza e professionalità: ascoltatele, ne trarrete sicuri benefici.

Cancro - Partirà discretamente bene questo vostro venerdì di fine settimana concludendo in positivo. In generale la vostra vita quotidiana procederà al solito ritmo, senza sorprese eccessive o inattese: tutto dovrebbe allinearsi alla scontata routine, anche se questa ipotesi non è che vi permetterà di fare salti di gioia... L'importante sarà guardare al solito "bicchiere mezzo pieno", d'altronde c'è chi sta messo peggio di voi, quindi pazienza! Intanto un doveroso plauso agli astri e a coloro di voi che seguiranno i nostri consigli: continuate così... Le previsioni di venerdì, intanto, in merito all'amore invitano a stare calmi e con i piedi per terra: le stelle favoriranno una visione più filosofica della relazione, preferendo a volte il lato scherzoso delle cose al posto del mero litigare per un nonnulla. Single, la determinazione non vi manca ma per quanto impegno ci possiate mettere sembrerà che la ricerca di un'anima gemella debba sempre concludersi con un nulla di fatto: che dire, ritentar non nuoce! Nel lavoro, infine, vi lascerete prendere dalla routine e dai soliti impegni, investendo in questi gran parte delle energie. Ritagliatevi anche un po’ di tempo per il relax.

Leone - Questo fine settimana per molti di voi del Leone partirà e chiuderà con abbondante serenità. Parlando in linea generale, ci saranno momenti in cui le stelle sembreranno gridare a molti di voi di vivere a pieno la vita e non pensare a nulla: datevi da fare, oggi è arrivato il momento di impostare qualche buon progetto a lungo termine o avviare qualcosa di mai fatto prima. In amore, ottimi i rapporti con le persone che amate: questo si che è un bel regalo da parte dell'Astrologia. Concentratevi al massimo in modo da realizzare e vivere al meglio il vostro rapporto. In molti casi sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi, di conferme in molti campi: molto dolce l’amore in coppia. Single, quell’alone di mistero che talvolta vi circonda potrebbe risultare questo venerdì più denso del solito. La Luna in Toro, vostra alleata, enfatizzerà anche una certa vostra malcelata introspezione restituendo un fascino intrigante alla vostra bella persona: sfruttate l'attimo, ok? Nel lavoro, avrete un'ispirazione elevata che vi permetterà (forse) di superare dubbi circa una mansione affidata tempo addietro. Sarete all'altezza?

Vergine - Il prossimo venerdì per voi della Vergine non si prevede affatto positivo, anzi, più di qualcuno potrebbe trovarsi di fronte situazioni abbastanza difficili da tenere sotto controllo. L'oroscopo di domani 31 maggio consiglia, pertanto, soprattutto in amore, di mantenere una certa calma tenendo a freno eventuali impulsività dettate dal momento. Diciamo che sarà un periodo strano: sufficientemente positivo per alcuni ma molto stressante per tanti altri. Proverete sensazioni inusuali che vi inquieteranno non poco, affascinandovi allo stesso tempo. Sarà molto difficile decifrare alcune situazioni: chi è in coppia avvertirà una vaga insofferenza per la solita quotidianità. Single, potrebbe essere il momento adatto per collaudare il vostro potere di seduzione. Periodo generoso per tutti coloro che non sapranno (o non vorranno!) negarsi al piacere di un'avventura mordi e fuggi... Nel lavoro, infine, si annuncia un periodo di introspezione per quanto riguarda la sfera professionale. Per qualcuno potrebbe esserci un attimo di smarrimento, un’ombra di dubbio sulle proprie reali capacità: calma!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.