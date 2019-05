Nuova settimana che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti alla seconda settimana del mese di maggio 2019 e arrivano nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 6 maggio 2019. Come sempre amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: per i nati sotto questo segno questa sarà una giornata interessante. È probabile che ci sia proprio qualche buona novità anche sul piano professionale.

Oroscopo 6 maggio: la giornata

Sfruttate quest'occasione positiva.

Toro: la situazione in questa fase è di recupero. Si invitano tutti coloro che hanno avuto problemi ad andare avanti a fare qualcosa in più. Il coraggio anche al lavoro non vi manca.

Gemelli: per i nati sotto questo segno nell'ambito del lavoro qualcuno ha cambiato incarico o avuto dei problemi. In amore ora si riparte.

Cancro: la giornata di oggi vi vedrà in calo dal punto di vista fisico. Nel complesso però non mancherà un buon recupero generale.

Pubblicità

A livello lavorativo questo è un buon momento.

Leone: questi sono momenti importanti, anche perché alcuni progetti partono proprio adesso. Nel lavoro la stanchezza potrebbe farsi sentire e non vi permetterà di ottenere quanto vorreste.

Vergine: in questa fase bisogna risolvere un problema. La giornata aiuta a trovare i contatti giusti. Le collaborazioni saranno importanti nel lavoro, riuscirete ad ottenere molto di più rispetto a prima.

Previsioni 6 maggio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questa giornata si invita ad agire con prudenza.

Questo è un giorno importante ma da qualche tempo non vi è facile mantenere la calma e per questo motivo i rapporti con gli altri saranno inclinati.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale il senso di responsabilità in questo momento è altissimo, non riuscite a fare tutto quello che vorrete e questo vi pesa al momento. Il recupero arriverà tra qualche giorno, non siate troppo impazienti in questo momento.

Sagittario: non aspettatevi troppo da una giornata che partirà in maniera poco energetica.

Pubblicità

Anche i nati sotto questo segno ultimamente si sentono sottotono e non riescono ad ottenere molto.

Capricorno: per i nati sotto questo segno recupero dal punto di vista amoroso in arrivo. Tra oggi e domani potreste mettere a segno qualcosa di importante.

Acquario: questa è una giornata in cui sarebbe meglio non sforzarsi troppo dal punto di vista fisico. Tutto vi costerà fatica. Quello che parte ora in modo negativo sarà da revisionare dopo.

Pesci: non è facile mantenere la calma in questo momento.

Pubblicità

La giornata è pesante e con lo Scorpione ed il Leone i rapporti non sono esaltanti. Ci vorrà maggiore pazienza.