È giunto il primo weekend del mese di maggio 2019. Scopriamo cosa prevedono le stelle per tutti i segni zodiacali per quel che riguarda le giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio. Di seguito l'Oroscopo con le previsioni sul lavoro, l'amore e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo primo fine settimana del mese le stelle sono fortunate, soprattutto nella giornata di sabato. È un buon momento per l'amore, con Venere e Marte dalla vostra parte.

Toro: è un buon momento per i sentimenti e per iniziare delle nuove relazioni, i single possono farsi avanti.

Oroscopo del giorno del weekend per tutti i segni

In campo professionale, vi sentite più sereni rispetto ai giorni precedenti.

Gemelli: in questo weekend vivrete un momento di recupero, ma cercate di prestare attenzione al lato economico. Domenica, potrebbero esserci dei problemi per le relazioni.

Cancro: in campo lavorativo state vivendo dei momenti sottotono, in questi due giorni del weekend proverete a recuperare. Domenica evitate di fare troppe cose, potreste stancarvi facilmente. Attenzione alle preoccupazioni amorose.

Leone: in questo periodo sono in arrivo delle belle novità per voi, vi sentite particolarmente energici in queste giornate. Il cielo favorisce anche gli studenti, buon momento per mettersi alla prova.

Vergine: dopo un periodo sottotono, l'amore tornerà protagonista e potrete chiarire anche le situazioni rimaste in sospeso. Quella di domenica sarà una giornata particolarmente attiva.

Astrologia e stelle del weekend per tutti i segni

Bilancia: momento difficile per i sentimenti, sentite l'esigenza di chiarire alcune situazioni.

In campo lavorativo potrebbero esserci degli ostacoli. Curate bene la salute.

Scorpione: in queste giornate del weekend, vi sentirete maggiormente meglio per quel che riguarda le relazioni sentimentali. Nel lavoro, potete fare dei passi avanti, fatevi coraggio.

Sagittario: è un buon momento per portare avanti dei progetti, otterrete infatti presto delle soddisfazioni. Circondatevi di persone che vi danno serenità.

Capricorno: nel fine settimana vivrete un bel recupero sia in campo lavorativo che sentimentale.

Cercate però di badare al lato economico e organizzate al meglio le attività professionali.

Acquario: in questo fine settimana vi sentite molto energici, non mancherà la forza. In campo sentimentale riuscirete anche a fare chiarezza su alcune situazione che hanno creato della confusione.

Pesci: i single del segno dei pesci in queste giornate potrebbero fare degli incontri importanti. Il cielo sia sabato che domenica sarà dalla vostra parte e vi darà maggior forza per mettervi in gioco in campo professionale.