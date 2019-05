Le opportunità fortunate non mancano nelle previsioni astrologiche di lunedì, dedicate alla buona sorte. L'Oroscopo seguente approfondisce le novità mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli.

Buone opportunità nell'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il vostro carattere amabile attira simpatie e i vostri modi, uniti alle vostre spiccate capacità intellettive, vi fanno affermare in svariati campi. In amore, oltre a ricercare il bello, cercherete anche una sintonia intellettuale.

L'oroscopo di lunedì segno per segno.

Occhio a un'eccessiva golosità.

Toro: la Luna, in esaltazione nel vostro segno, vi conferirà uno spiccato savoir-faire, utile sia nel lavoro che in amore. I guadagni giungeranno senza nessuno sforzo e riuscirete a concludere trattative fruttuose. Il Sole illumina il vostro cammino amoroso, anche se Urano vi rende un tantino volubili.

Gemelli: una smania positiva conferitavi da Marte non vi farà restare inattivi, avrete molta voglia di fare e di dire.

Pubblicità

Le possibilità di azione si amplificano e sono acuite anche da una spiccata carica intellettiva che vi farà ottenere successo sul lavoro. In amore, sarete espansivi e passionali.

Cancro: i vostri rapporti familiari e la relazione matrimoniale sarà illuminata dal Sole che vi elargisce amore. Sarete molto comprensivi e l'astro lunare vi sarà complice, rendendovi anche intuitivi e sensitivi. Una sorta di premonizione che anticipa gli eventi vi sarà utile in ambito lavorativo.

Leone: la quadratura di Urano e Luna vi infastidisce alquanto, rendendovi nervosi ed eccentrici. Questo umore instabile che passa da una gioia irrefrenabile a un atteggiamento depresso, non giova né all'amore né al lavoro. Potrete comunque contare su un trigono favorevole di Venere e Mercurio che vi spinge a esprimere queste difficoltà.

Vergine: molto ambiziosi, riuscirete a ottenere successo in ambito lavorativo grazie a una posizione favorevole di Urano e Sole. I vostri progetti saranno attuati grazie alla vostra determinazione che vi farà arrivare dritto alla meta prestabilita. Alti e bassi in amore.

Pubblicità

Previsioni astrologiche di lunedì

Bilancia: i vostri rapporti interpersonali sono molto complicati e i litigi in coppia sono all'ordine del giorno. Una sorta di chiusura ai sentimenti e la mancanza di dialogo vi rendono scostanti e nervosi, oltre che sensuali oltre misura. In ambito lavorativo fuggirete dalle responsabilità per via di un'eccessiva pigrizia.

Scorpione: attenzione che le uscite finanziarie non superino le entrate, sono previste delle difficoltà economiche e dovrete riequilibrare gli introiti.

Pubblicità

In amore, l'opposizione di Luna e Sole dirimpettai si fa sentire e vi procura sbalzi d'umore e una forte indecisione.

Sagittario: troppo ribelli e intolleranti, riscontrerete qualche difficoltà nel vivere gli affetti familiari con slancio e spontaneità. Non siate troppo superficiali in amore, ma approfondite i rapporti ascoltando di più il partner. In ambito lavorativo cercate di lavorare in gruppo e di aprirvi a un confronto produttivo.

Capricorno: la Luna viene in vostro aiuto e dal cielo astrologico del Toro, smorza quella tristezza e chiusura all'amore provocata dalla quadratura di Venere. Riflessivi e parsimoniosi nel rapporto di coppia, capirete quale strada intraprendere per raggiungere la felicità. Buono il lavoro, soprattutto quello analitico.

Acquario: gli influssi uraniani e lunari dal domicilio del Toro vi scombussolano un po' e creano un umore altalenante e una mancanza di intuizione. Potrete però contare sul sestile di Venere e Mercurio che smorza questi effetti e vi assicura successo in ambito lavorativo.

Pesci: sono previsti dei guadagni per voi amici dei Pesci. Nel lavoro, investite una spiccata sensibilità e intuizione che vi conferisce la Luna dal domicilio del Toro, avrete successo. In amore, potrete contare su una maggiore affabilità che vi rende più comprensivi.