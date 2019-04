Il quinto mese dell'anno è alle porte. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati Bilancia nel periodo compreso tra il primo ed il 31 maggio 2019? Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute con anche suggerimenti per affrontare bene il periodo in arrivo. La prima parte del mese di aprile è stato favorevole per il segno, soprattutto per la salute. Nella parte centrale avete infatti vissuto dei momenti di nervosismo che hanno creato tensioni sia livello sentimentale, che lavorativo. In particolare in quest'ultimo campo è stato possibile trovare delle soluzioni ed ottenere dei riscontri positivi a domande effettuate nei mesi precedenti.

In amore, la seconda parte del periodo è stato sottotono, mentre nelle prime due settimane è stato possibile vivere delle buone emozioni.

Nel mese di maggio, vi sentirete particolarmente stanchi, non sarà facile da affrontare questo nuovo periodo. Soprattutto nella prima settimana cercate di tenere sotto controllo i vostri nervi. Un recupero a livello salutare ci sarà con l'arrivo delle ultime due settimane del periodo, quando Mercurio entrerà nel vostro segno. Cercate di vivere dei momenti di serenità, solo in questo modo potrete star meglio a livello psicofisico.

In campo sentimentale la prima parte del mese vi vedrà agitati, le tensioni proseguiranno fino all'inizio della terza settimana. In campo professionale, se la prima settimana sarà complessa da gestire, successivamente, anche grazie alla positività di alcuni pianeti, potrete combattere le insicurezze e gestire la vostra attività. Scopriamo nel dettaglio le previsioni astrologiche della Bilancia nel mese di maggio.

Oroscopo maggio: lavoro e amore per la Bilancia

Come anticipato, la prima parte del periodo sarà sottotono sia per quanto riguarda la salute, che l'amore e l'ambito lavorativo.

Per i sentimenti, con l'ingresso di Mercurio nel segno, potrete vivere dei momenti più sereni nell'ultimo periodo, gestendo il vostro rapporto con sincerità. Il periodo è buono per vivere delle belle emozioni, fatevi dunque avanti se desiderate dichiararvi ad una persona per voi importante. A giugno, il recupero sarà totale e potrete vivere l'inizio dell'estate con una serenità sentimentale.

In campo professionale, la terza settimana del periodo dovrà essere sfruttata al meglio per poter portare avanti delle trattative.

Con l'ingresso di Mercurio nel segno, vi sentite energici, per questo motivo giungeranno anche delle buone idee. L'importante è che sappiate gestire la prima parte del mese, mantenendo la calma e non alimentando inutili polemiche. Nel mese di giugno sarà possibile concludere dei buoni affari e sistemare anche alcune questioni economiche non risolte.