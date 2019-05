L'Oroscopo del giorno 8 maggio 2019 è pronto a dare informazioni e notizie in merito al prossimo mercoledì. Il periodo preso in considerazione dall'Astrologia dista praticamente giusto due giorni dall'attesissimo weekend, quindi iniziamo a prendere coscienza di come evolverà il periodo prima dell'attesissimo evento. Curiosi di sapere cosa riserverà mercoledì in amore e nel lavoro? In questo caso a far parlare di sé un transito astrale abbastanza interessante, specialmente per alcuni segni direttamente interessati da tale evento.

Oroscopo del giorno 8 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni

In primo piano certamente spicca il passaggio della Luna in Cancro, proveniente dal settore dei Gemelli. Altresì, a tenere banco, l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale, valutati in modo approfondito sul probabile grado di positività assegnato al periodo sotto analisi. Pronti a mettere "il naso" sul probabile pensiero delle stelle? Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, due simboli preventivati con massima positività: lo Scorpione e l'Acquario.

Invece, secondo quanto analizzato e messo in chiaro nelle previsioni di mercoledì 8 maggio, ad avere il periodo segnato da problemi abbastanza ostici da risolvere sarà purtroppo il Sagittario, nel frangente classificato con il segno del "sottotono" quindi un pelino più sotto della normale sufficienza. Periodo magro anche per coloro dei Pesci a cui è stato pronosticato un duro "ko". Andiamo alla classifica parziale per i segni da Bilancia a Pesci.

Classifica stelline 8 maggio 2019

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 8 maggio 2019. A essere messi sotto controllo i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nell'anteprima messa in evidenza in apertura risultano in ottima posizione sia Scorpione che Acquario, entrambi giudicati dall'Astrologia quotidiana al top con cinque stelle.

Invece, tutt'altro programma si presume possa portare la giornata in esame agli amici del Sagittario e dei Pesci, sottoposti alla dura legge dei periodi negativi. Bene, adesso non resta che andare ad approfondire la scaletta comprensiva delle stelline attribuite ai restanti segni:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Pesci.

Oroscopo amore e lavoro per dell'8 maggio

Bilancia - Il prossimo mercoledì sarà abbastanza buono per voi Bilancia.

In amore, vivrete momenti confortevoli con la persona amata: con la Luna in Cancro parzialmente favorevole, l’umore sarà discreto e agevolerà non poco i vostri rapporti affettivi. Dialogate quindi, soprattutto con il partner, onde evitare di trasformare piccoli problemi in litigi seri. Un’escursione o una gita da programmare per il prossimo weekend porterà tanta allegria. Single, se in questa giornata non avete voglia di fare qualcosa per gli altri, allora fatela per voi: regalatevi un momento di sana felicità, in fondo tutto si gioca su equilibri instabili e anche quello che vi sembra certo in questo periodo, magari tra un po' potrebbe non esserlo più. Intanto, le previsioni del giorno invitano a mettere in programma qualcosa di bello da fare, ovviamente con qualcuno che interessa. Nel lavoro, avrete la possibilità di avere una discreta evoluzione personale. Potenzialmente, forse inaspettatamente, qualcuno di voi potrebbe anche avere l'ambita parte del "protagonista".

Scorpione - Molto positive le previsioni per questo mercoledì: giornata calma, sicuramente molto reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la mattinata e solo a fine giornata potrebbe riprendere un po' più vigore. In amore, qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione ora vi troviate a vivere, non abbiate dubbi perché sarete vincenti su quasi tutta la linea. Coinvolgerete il partner nei vostri progetti e sarete per questo ricambiati affettivamente. Single avrete la sensazione di essere sorretti e aiutati da persone a voi care. Diciamo che qualcosa di gradevole potrebbe realizzarsi nel campo sentimentale. In questo periodo molti di voi state usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale, il che regalerà fortuna per tutto quello che riguarda le vicende amorose. Nel lavoro, sarete brillanti e ricchi di buoni propositi. Non vi farete sfuggire nessuna occasione ed avrete anche la possibilità di alimentare le vostre entrate.

Sagittario - La giornata prenderà il via leggermente in sordina, mantenendosi mediamente su linee guida negative. Positività e negatività risulteranno eternamente in lotta tra loro: l'ago della bilancia purtroppo penderà dalla parte di quest'ultima dando alla giornata lo stressante sapore del "sottotono". Non fidatevi degli occhi intanto, piuttosto credete ciecamente in ciò che il cuore senz'altro tenterà di suggerire. In amore, se avrete dubbi sul vostro rapporto fatevi qualche domanda e cercate da soli la risposta. Se avete sbagliato dovrete riparare, sempre che vi sia permesso e non sia troppo tardi per farlo. Single, scarseggerà la capacità di intrecciare rapporti positivi intorno a voi a causa della posizione di alcuni astri. La gelosia vi renderà velenosi ed un incontro potrebbe rivelarsi stressante. Calma, avete molte risorse e facilmente rinascerete dalla ceneri. Nel lavoro, le vostre mansioni potrebbero rivelarsi un tantino pesanti e poco soddisfacenti. Dovete attendere fino a che non vi sia altro spazio per potervi esprimere. Inizierete dunque dai particolari per creare qualcosa di grande ma dovrete avere molta più pazienza di quella che avete di solito.

Capricorno - Questo mercoledì sarà abbastanza discreto nella maggior parte delle situazioni per molti di voi Capricorno. In generale, la vostra disponibilità vi renderà amabili e gentili, apprezzatissimi anche da amici e familiari, senz'altro felici di questo piacevole cambiamento. Valutata nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelle attribuite ai periodi normali, sarà soprattutto in amore che troverete qualche soddisfazione in più. Abbastanza di buon umore, quasi tutto sembrerà impostato per ripartire col piede giusto. Lasciate dunque andare a ruota libera i vostri risentimenti e lavorate sulla comprensione, la persona che vi è accanto non aspetta che questo. Single, sarete emotivamente troppo sensibili, in questo modo dovrete utilizzare le vostre riserve di energia per portare a casa qualche piccola soddisfazione. Il consiglio è quello di non spenderle tutte in imprese amorose, a meno che non vi imbattiate nella persona giusta. Nel lavoro infine, la giornata si annuncia già da ora molto importante e (forse) ricca di buone nuove. Se così fosse, avrete l'opportunità di occuparvi di mansioni stimolanti capaci di accrescere le vostre attuali prospettive.

Acquario - Giornata di metà settimana valutata ottima, dunque predisposta a regalare occasioni. Importanti opportunità da sfruttare soprattutto in campo sentimentale potrebbero nascere dove mai l'avreste aspettate. Intanto, sforzatevi di mostrarvi tenaci e fiduciosi con l'imperativo di superare tutti gli ostacoli: la consapevolezza di farcela c'è, quindi perché rinunciare? In amore, il rapporto con la persona amata sarà vissuto con pace ed armonia. Sarà il momento di appianare le differenze e di esprimere i vostri desideri, oppure dare inizio a qualcosa di mai intentato prima: stuzzica la prospettiva, vero? Single, sarà un giorno molto buono per tanti di voi. Se nel frattempo ci fosse qualcuno con una gran voglia di (ri)mettersi in gioco in campo sentimentale, il cielo attuale è più che adatto: praticamente, vi stiamo dicendo di provarci! Nel lavoro invece sarete talmente attivi che l'attività prenderà fin da subito un buon ritmo. Riuscirete a portare a termine lavori che normalmente richiedevano molto più tempo.

Pesci - In arrivo un mercoledì negativo? Ebbene si, almeno questo è quanto trapelato dalle stelle: la giornata di metà settimana partirà male soprattutto in campo sentimentale. In amore, contraddizioni e sbalzi d'umore saranno protagonisti di questa strana giornata, certamente non mancherà chi ve lo farà notare. Secondo l'oroscopo del giorno 8 maggio, riguardo la coppia, gli scontri tra ciò che vorreste e ciò che il vostro partner invece preferirebbe stanno per arrivare. Guardate il lato positivo delle cose lasciando agli screzi il tempo che trovano, sicuramente il vostro rapporto migliorerà non poco. Per il momento state sereni e non esagerate con le discussioni, ok? Se single invece, il vostro umore sarà un po' più instabile del solito a causa di Giove in quadratura al vostro Nettuno. Decisamente poco d'aiuto risulterà la positiva Luna in Cancro: sarete nervosi con il rischio di trattare male chiunque si azzardi a contraddirvi! Nel lavoro, per chiudere, dovrete essere molto ben organizzati per tenere sotto controllo eventuali distrazioni. Le attività potrebbero accumularsi in modo tale da sembrare insormontabili: mantenete la calma e organizzate i vostri impegni al meglio, ok? Ve la caverete.