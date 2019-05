Voi nativi del segno dell'Acquario vi sentirete rigenerati nel mese di giugno. Finalmente potrete uscire e godere della compagnia della gente, fare nuove amicizie, ma soprattutto potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia sul piano lavorativo. Se maggio vi ha procurato dei malumori che non vi abbandonavano facilmente, giugno sarà esattamente l'opposto: vi donerà grandissime quantità di energie e di intraprendenza di stampo erotico.

Amore

Se siete già all'interno di una relazione stabile, giugno vi farà fare dei passi avanti e avviare progetti importanti da cui sarà impossibile tornare indietro. La solidità della coppia vi permetterà di avere piena fiducia nel futuro e niente potrà spaventarvi. Se la vostra relazione è già in bilico, il consiglio è quella di rompere del tutto: non servirà continuare quella che potrebbe rivelarsi soltanto una perdita di tempo.

Voi single potreste avere bisogno di una relazione con poco impegno, che non dovrà soffocare la vostra voglia di interagire con chiunque e che non necessita del matrimonio, oppure di una convivenza.

Se però ci sarà qualcuno che veramente volete nella vostra vita in modo permanente, pensateci bene prima di avviare una storia d'amore a lungo termine: ancora non siete pronti. Il segno del Sagittario è l'ideale per non avere impegni troppo 'impegnativi'. Potreste anche progettare un viaggio o una gita che per voi potrebbe fare la differenza.

Lavoro e studio

Il lavoro subirà alcuni cambiamenti che avevate sicuramente previsto. Ciò che invece non avevate tenuto in considerazione prima è il fatto di aver tardato molto nel prendere la decisione di 'buttarvi nella sfida' che si è presentata davanti ai vostri occhi.

Chi si è messo in proprio a giugno si pentirà di non averlo fatto in precedenza.

Per voi ancora in cerca di un'occupazione, giugno sarà il periodo ideale per trovare il lavoro, che se non farà al caso vostro, almeno incrementerà il denaro a vostra disposizione in modo abbastanza soddisfacente.

Gli studi per il momento sono leggermente fuori dalla vostra portata e a giugno la situazione potrebbe leggermente peggiorare. La motivazione di questo sta nel fatto che sarete un po' più distratti dalla mondanità, quindi sarete molto restii a trascorrere troppo tempo sui libri.

Ricordate che dovrete bilanciare le ore di studio da quelle dei divertimenti, altrimenti potreste non superare l'esame che state attendendo, anche se con scarsissima ansia.