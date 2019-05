I nati Vergine non saranno pronti ad affrontare un mese impegnativo come giugno, soprattutto a causa della leggerezza che contraddistingue tale periodo. Non sarete molto inclini a lasciarvi andare, soprattutto all'inizio del mese e per questioni banali, senza ripercussioni durature.

Vi servirà qualcuno o qualcosa che riesca a farvi uscire dal vostro guscio e che vi faccia assaporare tutto ciò che un mese così solare comporta, dalle uscite prolungate a incontri più ravvicinati con gente nuova. Però dovrete essere soprattutto voi a volerlo, perché senza la vostra stessa volontà non potrete fare assolutamente niente.

Amore

All'interno della coppia si presenteranno tensioni decisamente vecchie e che voi avete lasciato deliberatamente in sospeso per non affrontare tali argomenti.

Oroscopo giugno, Vergine: dovrete uscire dal guscio

Anche se in alcuni momenti sarete molto presenti per il partner, in altre occasioni potreste mostrarvi troppo freddi e questo compromette la vostra relazione in modo più o meno permanente.

Voi single sarete bersagliati da incontri sempre nuovi, che però non vi daranno il brivido che cercate o almeno non quello adatto alle esigenze e alle vostre tempistiche. Questa situazione potrebbe farvi compiere dei pericolosi passi indietro, quindi sarebbe meglio per voi munirsi di un Gemelli per cavarvi fuori dal buco ed essere decisamente più spigliati. Forse non ci riuscirà nessuno, ma tentare non costa nulla.

Lavoro e studio

Avete lavorato e state lavorando sodo, tanto che non ci sono ombre per quanto riguarda i progetti che avete preso in carico. Le soddisfazioni non mancheranno nemmeno a giugno, soprattutto perché migliorerà anche l'aspetto pratico di ciò che farete. Gli elogi non tarderanno ad arrivare, ma nemmeno una promozione si farà attendere troppo. Chissà, potreste arrivare ad una posizione di rilievo prima che ve ne accorgiate.

Voi ancora in cerca di un lavoro potreste avere delle opportunità che non avevate minimamente considerato e che magari potrebbero inaspettatamente fare al caso vostro nonostante a primo acchito potrebbero apparire lontane anni luce da voi e dal vostro modo di essere.

Vi adattate e questa è un'arma che funziona sempre, anche nelle situazioni più difficili.

Lo studio vi sta 'massacrando' e forse una pausa leggermente più lunga potrebbe fare al caso vostro, ma la vostra testardaggine a giugno vi farà intestardire sui libri finché non riuscirete a raggiungere un livello superiore rispetto a quello attuale.