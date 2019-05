Per voi nativi del segno dei Pesci sembra che ogni cosa vi remi contro: tutto vi sembra pesante e faticoso, e l'aiuto che dovreste ricevere spesso e volentieri non arriva. A giugno la situazione potrebbe rimanere stabile, ma almeno sarete in grado di affrontare ogni cosa con la giusta positività senza lasciarvi andare allo sconforto così facilmente come ora.

Ci saranno degli impegni da superare, e proprio per questo motivo dovrete tenere sott'occhio lo stress che incombe sempre dietro l'angolo. Quindi non sarà saggio sprecare le vostre energie più del dovuto.

Amore e affetti

Giugno si presenterà con caratteristiche promettenti all'interno della coppia: le relazioni già consolidate sono le favorite, e se ogni cosa va per il verso giusto ci saranno anche degli sbocchi avventurosi come viaggi e vacanze varie.

Oroscopo giugno, Pesci: attenzione allo stress lavorativo

Per ora però non ci sono all'orizzonte dei progetti significativi e troppo impegnativi, nonostante siate pronti.

Voi single invece non avrete voglia di intrattenere delle relazioni, nemmeno quelle a breve termine. Sarete ancora piuttosto nostalgici, ed è una condizione che mal si addice nelle situazioni in cui dovrebbe sbocciare un nuovo amore. Sarete più indirizzati verso le amicizie e tutto il divertimento che ne deriva: le cene e le piccole gite fuori porta potrebbero favorire un incontro che avrà tutte le caratteristiche di una storia d'amore. La Vergine, con la sua ferrea razionalità, eviterà di farvi ritornare certe ansie che credevate relegate nel passato.

Lavoro e studio

Siete delle personalità che difficilmente prediligono un aspetto della vita rispetto ad un altro. Quindi il campo lavorativo potrebbe risultarvi molto oppressivo, dal momento che a giugno gli impegni lavorativi diventeranno più numerosi e più difficili dal punto di vista risolutivo. Se da una parte sarete in grado di affrontarli, dall'altro vi creeranno un forte stress, tale da scatenare la vostra aggressività più recondita ed entrare inevitabilmente in conflitto con i colleghi in primis, ma anche qualcun altro potrebbe rischiare di finire sotto i vostri artigli.

Voi ancora in cerca di un impiego, dovrete fornirvi di tutti i nervi saldi a vostra disposizione per tenere duro. Non sarà facile, ma la vostra caparbietà e positività vi aiuteranno moltissimo, proprio come hanno fatto nelle settimane scorse.

Voi studenti vi sentirete oppressi con la mole di pagine da studiare che vi ritroverete, ma la voglia di concentrazione e l'effettiva applicazione non vi mancherà affatto se pensate al conseguimento di un buon voto.

Quindi rimboccatevi le maniche e liberate la mente da ogni pensiero superfluo.