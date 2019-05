Nella terza settimana di maggio l'astro del Sole arriverà in Gemelli, Plutone potrebbe creare delle grane nel Capricorno, ma questi non si farà di certo fermare. Il Cancro potrebbe avere della confusione a causa dell'influsso della Luna, i Pesci sotto quello di Nettuno. Gli incontri per la Vergine potrebbero dare vita ad una nuova avventura, mentre ci saranno delle problematiche di coppia per la Bilancia.

L'oroscopo della settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sottotono.

Oroscopo settimana dal 20 al 26 maggio: Toro e Capricorno positivi, Acquario creativo

Ci potrebbero essere delle rivalutazioni in ambito sentimentale che riguardano parenti ed amici. All'inizio settimana potreste risultare alquanto agguerriti, ma il vostro atteggiamento si rasserena verso il fine settimana. Il lavoro costituirà una distrazione valida.

Toro: tanta positività contraddistingue i primi giorni della settimana, e la impiegherete anche sul piano lavorativo con moltissima creatività, ma da mercoledì questo entusiasmo subirà un brutta battuta d'arresto.

Nervosi in ambito amoroso e sentimentale.

Gemelli: voglia di divertimento. Prenderete un po' sottogamba il lavoro, e vi conviene recuperare qualche incarico rimasto in sospeso, ma le finanze non vi daranno problemi rilevanti. Weekend all'insegna dell'erotismo e dei buoni rapporti con i colleghi.

Cancro: problematiche di coppia. Sarete assaliti dalle divergenze all'interno della coppia e da un presunto tradimento o comunque un allontanamento da parte del partner soprattutto agli albori di questa settimana.

Da giovedì e venerdì sarete decisamente più distesi e rilassati.

Leone: giù di corda. La settimana procederà molto lentamente ed in modo molto noioso, tranne che nel fine settimana. In questa occasione infatti ci sarà una influenza astrale positiva dal punto di vista erotico e della creatività, che potrete impiegare anche a livello lavorativo.

Vergine: lo stress vi rende molto frastornati, dopo la tempesta. In questa settimana sarà opportuno distrarvi quanto più potete, soprattutto dopo le vostre lunghe giornate di faticoso lavoro. Chissà, potreste fare degli incontri molto interessanti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il rapporto con il partner in questi giorni vi sembrerà molto freddo e strano per i vostri canoni, quindi sarete più incentrati sulle amicizie, soprattutto su quella del cuore. Le uscite non mancheranno, specialmente a giorni alterni. Il lavoro sarà in calo nella giornata di lunedì.

Scorpione: farete a gara con le vostre peggiori conoscenze per attaccare briga anche per delle sciocchezze. Dunque entrerete sicuramente in conflitto con un collega o con il capo stesso.

In amore ci potrebbe essere della tensione che però non sfocerà mai in litigio.

Sagittario: per quanto riusciate a rimanere complessivamente sulla cresta dell'onda, per quanto riguarda l'ambito lavorativo e sentimentale, ci potrebbero essere dei diverbi fra voi e i colleghi oppure fra voi e la famiglia d'origine.

Capricorno: grandi avanzi di carriera per voi che desiderate fare dei salti di qualità e guadagni per voi che desiderate rimanere sullo stesso livello attuale. Forse trascurerete l'amore e i bisogni del partner, ma da venerdì potreste recuperare.

Acquario: sul posto di lavoro impiegherete moltissima fantasia sia nel senso concreto del termine per gli incarichi da voi svolti, che per i rapporti all'interno della cerchia dei colleghi. Ancora tensioni in famiglia, ma la pace potrebbe durare più a lungo del previsto.

Pesci: forte stress. Il lavoro vi sfinisce senza che riusciate a concludere granché, quindi sarebbe opportuno distrarvi per non soccombere al nervosismo. Al momento non intendete dedicarvi ai sentimenti, il partner dovrà avere moltissima pazienza.