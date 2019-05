Comincia una nuova settimana e le previsioni dell'Oroscopo preannunciano che lunedì sarà una giornata dura per alcuni segni zodiacali, come la Bilancia e il Cancro. Altri invece, passeranno una grandiosa giornata all'insegna della creatività, come il Leone, e il Toro, mentre l'amore sarà protagonista della giornata dei nativi del segno dei Pesci.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 13 maggio.

Previsioni oroscopo 13 maggio 2019 segno per segno

Ariete: sarete poveri di energie in questo inizio di settimana.

Ciò nonostante farete meglio a non rilassarvi troppo al lavoro in quanto potreste causare il nervosismo di chi vi sta attorno. Voto - 6,5

Toro: sarete carichi di energie quest'oggi soprattutto al lavoro, dove anche i vostri colleghi rimarranno colpiti dai vostri progetti lavorativi, anche se per voi è solo una normale giornata al lavoro. Voto - 8

Gemelli: giornata piuttosto impegnativa al lavoro quella di lunedì. Avrete un sacco di progetti lavorativi da portare a termine e tanti impegni familiari.

Ciò nonostante verso sera, vi potrete concedere qualche ora di relax. Voto - 7

Cancro: giornata dura per i nativi del segno. Siete stracarichi di lavoro e i vostri colleghi non vi daranno tregua. Come se non bastasse tornati a casa, dovrete fare i conti con alcuni problemi di coppia. Voto - 6

Leone: sarà una grandiosa giornata per i nativi del segno, sia in amore che al lavoro. I vostri progetti lavorativi andranno a gonfie vele, mentre la vostra relazione di coppia procederà magnificamente.

Voto - 8

Vergine: avrete qualche battibecco sul posto di lavoro quest'oggi, in particolare con un vostro collega invidioso nei vostri confronti. Voto - 6,5

Bilancia: il lavoro vi darà parecchio filo da torcere quest'oggi. Inoltre il vostro partner non vi darà le attenzioni che meritate. Voto - 6

Scorpione: dopo un weekend molto stressante, questo lunedì siete particolarmente stanchi. Ciò nonostante non vi potete permettere di assentarvi dal lavoro a causa di alcuni progetti lavorativi rimasti indietro.

Voto - 6,5

Sagittario: sarà una mattinata tranquilla la lavoro quest'oggi. Ciò nonostante avrete qualche piccola discussione con il vostro partner. Cercate di mantenere la calma. Voto - 6,5

Capricorno: giornata grandiosa al lavoro quest'oggi, nonostante la salute non sia delle migliori. In amore invece la vostra relazione di coppia procede senza particolari problemi. Voto - 7,5

Acquario: dopo alcune giornate passate al lavoro, oggi deciderete di prendervi un giorno di ferie anche perché negli ultimi giorni siete riusciti ad avere qualche entrata in più.

Voto - 7

Pesci: dopo le ultime giornate passate a discutere con il vostro partner, finalmente riuscirete a ripristinare la vostra relazione di coppia, dedicando un pomeriggio alla vostra anima gemella. Voto - 7