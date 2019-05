L'Oroscopo di domani sabato 11 maggio 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la classifica e le previsioni d'inizio weekend. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo sabato? Come sempre, anche adesso a fare la differenza sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai segni dello zodiaco relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene iniziamo con i tre simboli astrali ritenuti, a ragione, al massimo della positività nel periodo esaminato.

Oroscopo di domani 11 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: giornata al 'top' per l'Ariete

In primo piano spiccano senz'altro gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo astrale dell'Ariete, nel frangente valutati al "top del giorno". A non sfigurar affatto nei confronti del primo in classifica, senz'altro Gemelli e Leone: a quest'ultimi due segni sarà garantita massima positività ed altrettanta ottima protezione da parte delle effemeridi quotidiane. Di conseguenza, per entrambi sono ben meritate le cinque stelle della buona sorte.

Dal punto di vista delle difficoltà quotidiane, invece, le previsioni zodiacali dell'11 maggio annunciano impegni e/o difficoltà anche abbastanza complicate per gli amici del Cancro, della Vergine e del Toro. Andiamo a scoprire maggiori dettagli nel proseguo, analizzando con dovizia di particolari come potrebbero evolvere i settori dell'amore e del lavoro. Non prima comunque di aver dato spazio alla graditissima scaletta con le stelline del giorno, posta a seguire.

Classifica stelline 11 maggio

Un nuovo weekend è già alle porte, ben disposto ad essere valutato dall'Astrologia del momento. In ottima evidenza, come al solito, la nostra scala di valori espressa con le stelle del giorno attribuite ai singoli segni sotto analisi nel frangente. Ovviamente, il riferimento è tutto all'indirizzo della nostra classifica stelline interessante il giorno 11 maggio. Scopriamo insieme come evolverà (almeno sulla carta) la giornata in questione valutando le stelle in merito ad ognuno dei singoli segni sotto analisi:

Top del giorno: Ariete ;

; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Toro.

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete "top del giorno" - In arrivo un sabato davvero molto fortunato per tanti di voi Ariete.

La giornata coincidente con la parte finale della settimana sarà quasi completamente priva di intoppi, dunque perfetta e stimolante in ogni settore. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, non iniziate la giornata in modo ipercritico nei confronti delle persone che vi vogliono bene altrimenti rovinerete tutti i buoni propositi vostri e quelli altrui! Cercate di darvi una moderata da soli. Alcune coppie potrebbero avere a che fare con un partner molto testardo: sapete bene come trattarlo poiché questa volta i ruoli sono invertiti, visto che i testoni della situazione di solito siete voi...

Single, alcuni tra voi potranno finalmente osare ed essere un pochino più sfacciati, poiché avete acquisito maggiore sicurezza grazie ad alcuni complimenti che vi hanno dato una marcia in più. Nel lavoro, se avete fretta di arrivare, questa è la giornata giusta per voi. Prendetevi i vostri meriti, ma attenti a non pestare i piedi a qualche collega più esperto o più anziano. Sapete bene quanto l'invidia possa influire negativamente per la carriera.

Toro - In arrivo un sabato 11 maggio quasi certamente "sottotono". La giornata di questa parte della settimana, dunque, sarà in caduta libera? Ebbene sì, specialmente in campo sentimentale sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere e pensare sul da farsi, ok? In amore pertanto massima concentrazione su tutto: cercate di essere più consapevoli delle vostre capacità sentimentali. In questa giornata dovreste trasmettere tutto il vostro amore alle persone che vi sono rimaste accanto. Ci potrebbero essere comunque dei momenti di malumore con il partner, ma non preoccupatevi più del dovuto perché fanno parte della normale relazione di coppia. Single, molti di voi non vorranno cedere nemmeno un passo nei confronti di alcune persone che potrebbero interessare, ma che non sono esattamente come si vorrebbe. Non si può costringere qualcuno a cambiare, sappiatelo! Nel lavoro, invece, da registrare probabili momenti di stanchezza o di confusione, causati da astri contrastanti. Pianificate in anticipo eventuali impegni.

Gemelli - La giornata in esame quest'oggi si prevede altamente positiva in quasi tutti i settori della vita. Le effemeridi di competenza, pertanto, vista l'ottima posizione nel firmamento astrale annunciano un periodo vincente per ciò che riguarda affetti e sentimenti in generale. In amore, dunque, campo libero alla buona positività: questa giornata sarà per voi densa di momenti magici, soprattutto se vi troverete a condividerli con un partner accondiscendente (di questo ne siamo più che certi!). In molte situazioni, intanto, finalmente vi sentirete completi e soddisfatti, specialmente in coppia, sarà un giorno nuovo in tutto e per tutto. Single, se avete voglia di trovare l'anima gemella, questo potrebbe essere proprio un periodo fortunato. Le avventure, i flirt non mancheranno perché, in fondo, la seduzione è nella vostra natura. Nel lavoro, tendenza positiva: potrebbero arrivare quelle "famose" risposte o riscontri che in tanti stavate aspettando.

Cancro - La giornata attualmente sotto la lente sarà certamente buona, anche se con qualche risvolto non troppo positivo. Intanto non dubitate mai dei consigli offerti da chi sa tutto di voi e vi vuole bene. Per quanto irrequieti possiate essere sapete bene che ogni tanto ci vuole una pausa, un momento in cui tirare i remi in barca e lasciarsi dolcemente trasportare dalla corrente. In merito ai sentimenti, le previsioni di sabato annunciano in amore una lieve stanchezza: in coppia la giornata partirà già dal mattino bella e "pimpante" fino a sera. Poi la noia prenderà il sopravvento ma, poco male, potrete vantarvi di aver vissuto in generale un buon periodo. Single, sembra quasi che in questo momento nella vostra vita stia regnando l'inaspettato: non temete, allargate le vostre vedute e forse capirete che è arrivato il tempo di cambiare musica. Nel lavoro, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato recuperando in parte alcune spese eventualmente sostenute; chi invece lavora sotto contratto avrà una giornata certamente impegnativa.

Leone - Anche per voi del Leone si preannuncia un inizio weekend decisamente brillante! Vi arriveranno buone notizie, alcune molto positive su cose che da tempo stavate aspettando: pronti a gongolare? Senz'altro, grazie agli influssi delle stelle comprenderete in un baleno che cosa vi serve per migliorare la vostra vita e cosa invece lasciarsi dietro le spalle. In amore, quindi, sarete pieni di energia e pronti per dare il massimo nella vita di coppia. Questo penultimo giorno della settimana regalatevi pure una serata rilassante da condividere insieme al partner (o alla persona che più vi piace). La Luna senz'altro illuminerà i vostri passi donando tanta passione e nuove emozioni. Single, ottimo il periodo soprattutto nel primo/metà pomeriggio quando, grazie ad un provvidenziale colpo di fortuna qualcuno, riuscirà a risolvere una diatriba sentimentale. Nel lavoro, intanto, quasi tutto scorrerà nel pieno della tranquillità e l'aspetto più interessante sarà il rapporto affettuoso che senz'altro riuscirete ad instaurare con colleghi e superiori.

Vergine - In arrivo un sabato sufficientemente lineare e anche abbastanza tranquillo. Ovviamente non esente da momenti anche "pesantucci" da gestire al meglio: questa fase la affronterete brillantemente. Diciamo che gran parte della giornata di fine settimana sarà all'insegna della normale routine. L'oroscopo di domani 11 maggio annuncia in amore un periodo abbastanza discreto. Parlando di coppie, sarete discretamente immersi in una buona complicità anticamera della felicità. Per qualcuno l'affiatamento potrebbe risultare straordinario, certamente in grado di ristabilire un positivo legame che ultimamente sembrava affievolito. Sentirete in crescita sia l'affetto che la voglia di comunicare: fatene buon uso, mi raccomando. Single, sarà una giornata interessante piena di belle novità; starà solo a voi attivarsi per fare nuovi incontri. Tranquilli, in parte le stelle saranno di supporto, quindi metteteci un po' di vostro ed il gioco sarà fatto! Nel lavoro, i progressi saranno lenti ma costanti, perciò non fatevi prendere dalla fretta o rischierete di commettere inutili passi falsi. Fiducia e perseveranza le vostre armi migliori.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.