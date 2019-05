Anche questa settimana sta per terminare. Prima di accogliere il weekend scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Mentre i Gemelli si preparano ad accogliere un momento di grande recupero e positività, il Capricorno dovrà affrontare delle problematiche all'interno della sfera sentimentale. Ecco di seguito l'Oroscopo di giovedì 16 maggio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astrologia di giovedì 16 maggio 2019

Ariete: sarà una giornata faticosa per il segno, alcuni contrasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo o in amore. Sarete nervosi e suscettibili, meglio evitare litigi e discussioni, potreste dire qualcosa di cui pentirvi.

Toro: è un momento vantaggioso per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Esclusa la giornata di venerdì, con Venere che entra in Toro, le cose non potranno che migliorare.

oroscopo del 16 maggio 2019 - eticamente.net

Nella giornata di giovedì potrebbero nascere delle problematiche all’interno dell’ambito lavorativo, ma nulla che non riuscirete a risolvere in breve tempo.

Gemelli: è stato un inizio settimana faticoso per il segno segno, ma ora potremmo assistere ad un netto miglioramento. Gli astri sono in posizione favorevole, vi aspetta un fine settimana emozionante all’insegna dell’amore e della spensieratezza. Incontri favoriti per i single.

Cancro: quella di domani sarà una giornata non priva di tensioni per il segno, litigi e discussioni sono dietro l’angolo.

Gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice, pazienza e capacità di ascolto verranno meno. Tempesta in amore. L'inizio del mese di giugno porterà il sereno, inizierà infatti un momento di recupero.

Leone: è un momento positivo per il segno, le stelle sono in posizione favorevole. Tuttavia delle problematiche di carattere economico potrebbero costringervi a rallentare e a rinunciare momentaneamente ad alcuni dei vostri piani. Cercate di non scaricare la tensione in amore.

Vergine: questa nuova settimana di maggio si è rivelata molto vantaggiosa per il segno, nella giornata di domani giovedì 16 maggio tuttavia delle agitazioni potrebbero turbarvi. Potrebbero nascere delle problematiche soprattutto se avete delle questioni legali da risolvere.

Bilancia: durante la giornata di domani qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed essere costretto a rallentare un po’ i ritmi. Il consiglio degli astri è quello di non fare il passo più lungo della gamba, ma soprattutto di non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi.

Recupero durante il fine settimana.

Scorpione: in questa giornata delle tensioni potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo, questo potrebbe mettervi di malumore e crearvi una situazione di disagio. Stelle decisamente migliori vi accompagneranno durante il weekend, quando potrete risolvere le problematiche e dedicarvi ai sentimenti.

Sagittario: è finalmente iniziata una fase di recupero per il segno: in questa giornata vi sentirete energici e positivi, sarete pronti a risolvere ogni tipo di problematica, soprattutto quelle riguardanti la sfera sentimentale.

Capricorno: c’è della confusione all’interno della vita del Capricorno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Se da tempo vivete un rapporto in crisi e non siete più sicuri dei vostri o dei sentimenti altrui, il consiglio degli astri è quello di trovare il coraggio di ammettere al vostro cuore la verità.

Acquario: la settimana è iniziata in maniera faticosa per il segno, delle problematiche vi hanno tenuto impegnati sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che i sentimenti. Durante questo fine settimana potrete concedervi un momento di serenità e a mente lucida potrete trovare le soluzioni che mi mancano.

Pesci: a causa della Luna in opposizione sarà una giornata nervosa per il segno, sarete particolarmente irritabili e questo potrebbe creare dei conflitti con le persone intorno a voi. Sia in amore che in ambito lavorativo il consiglio è di essere prudenti e di evitare le provocazioni. Fine settimana di recupero.