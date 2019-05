Nella settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno 2019 troveremo la Luna passare dal segno dei Pesci a quello dei Gemelli, dove si trovano anche il Sole e Mercurio. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, mentre Marte e il Nodo Lunare si troveranno sui gradi del Cancro. Venere e Urano stabili in Toro, Nettuno che sosterà in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: confusi.

Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno: opportunità per l'Acquario e i Gemelli

Gli Astri poco concilianti della settimana tenderanno ad appannare l'acume dei nativi, rendendoli estremamente confusi. Probabili errori di distrazione in ambito lavorativo.

Toro: lenti. Niente fretta per i nati Toro, in quanto le posizioni astrali regaleranno acutezza ma anche una certa letargia d'azione. I nativi faranno comunque probabilmente bene a non accellerare le tempistiche.

Gemelli: nuove conoscenze. Nonostante l'ambiente lavorativo e quello amoroso potrebbero destare qualche preoccupazione, specialmente nei primi tre giorni, i nati del segno si dedicheranno alla mondanità, con buone possibilità di conoscere persone interessanti.

Cancro: attriti lavorativi. L'ambiente lavorativo sarà con tutta probabilità il più bersagliato nella settimana dei nativi. Sarà bene che evitino inutili discussioni con i colleghi.

Leone: focus lavorativo. Le questioni amorose durante i sette giorni potrebbero avere un ruolo marginale, ad eccezione del weekend, nel quale i nati Leone decideranno di lavorare intensamente, specialmente se operano alle dipendenze altrui.

Vergine: perplessità.

Le questioni lavorative potrebbero subire un'improvviso scossone. I capi o i punti di riferimento aziendali potrebbero cambiare senza preavviso, rimescolando le carte e anche le mansioni dei nati Vergine.

Bilancia: mondani. Sino a giovedì le faccende lavorative proseguiranno col vento in poppa, ma dalla mattinata di venerdì l'attenzione dei nati del segno potrebbe virare sul divertimento: è probabile che si dedicheranno alla mondanità con gli amici di sempre.

Scorpione: taciturni. Con la solita nota positiva del lunedì, la restante settimana dei nati Scorpione potrebbe risultare meno entusiasmante. I nativi potrebbero decidere di limitare al massimo le conversazioni, anche durante le ore lavorative.

Sagittario: meglio l'amore Le questioni lavorative potrebbero mettere sul cammino dei nati del segno qualche ostacolo di troppo. L'amore invece regalerà qualche soddisfazione in più da martedì a giovedì.

Capricorno: testardi. Anche se le posizioni astrali risulteranno decisamente favorevoli, i nati Capricorno potrebbero non accontentarsi, incaponendosi per ottenere qualche risultato in più.

Acquario: opportunità lavorative. Nelle giornate centrali, i nativi potrebbero ricevere un'offerta lavorativa nuova e inaspettata. La scelta sarà ardua, perchè l'opportunità potrebbe presentarsi allettante.

Pesci: letargici. Poca voglia di fare e di comunicare quella che con ogni probabilità dovranno affrontare i nati Pesci durante questi sette giorni. Sarà bene che si dedichino al relax per rimettere in ordine i pensieri, cercando così di accantonare quelli indigesti.