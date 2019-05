Durante la settimana che va dal 3 al 9 giugno 2019 troviamo Mercurio passare dai Gemelli al Cancro, dove stazionano il Nodo Lunare e Marte. La Luna viaggerà dai Gemelli alla Vergine, mentre Urano e Venere si troveranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno e Giove proseguirà sui gradi del Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci ed il Sole rimarrà in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Settimana di alti e bassi viste le copiose dissonanze planetarie che, però, avranno un punto in comune nel nervosismo che potrebbe essere una costante per i nativi.

Toro: pantofolai. Le influenze astrologiche della settimana vedono i nati del segno orientati, probabilmente, verso la vita domestica, lavoro permettendo. Pizza, film e divano sarà il trend più in voga.

Gemelli: sospettosi. Il comportamento dell'amato bene potrebbe essere messo sotto stretta osservazione dai nati Gemelli a cui qualcosa non quadrerà.

Oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno: Capricorno ambizioso, Leone agguerrito

Sarà bene che aspettino prima di pronunciarsi.

Cancro: divergenze lavorative. Il periodo burrascoso in ambito lavorativo sembra non volersi arrestare e questa settimana potrebbe non essere l'eccezione. Le faccende amorose, però, regaleranno qualche soddisfazione martedì e mercoledì.

Leone agguerrito

Leone: agguerriti. I tanti Pianeti nell'elemento Terra tenderanno ad acuire la grinta dei nativi in merito alle faccende lavorative. Gli ostacoli o le battute al 'veleno' di un collega non li scalfiranno nemmeno un po’.

Vergine: confusi. La dissonanza di Mercurio tenderà ad appannare l'acume dei nati Vergine che, di conseguenza, potrebbero risultare distratti durante lo svolgimento delle questioni pratiche. Amore altalenante.

Bilancia: serenità lavorativa. Dopo un periodo nervoso al lavoro ecco che questa settimana la serenità potrebbe nuovamente far capolino. I più fortunati riceveranno anche un alleggerimento delle mansioni ricorrenti.

Scorpione: famiglia d'origine.

Il focus settimanale, specialmente da giovedì a domenica, potrebbe essere improntato sulla famiglia originaria. Lunedì e martedì da dedicare all'amato bene.

Capricorno ambizioso

Sagittario: frizzanti. Sette giorni briosi e frizzanti per i nativi che non nasconderanno di sfoggiare il loro buon umore. Durante la giornata di mercoledì potrebbero avere un'idea geniale, da mettere subito in atto.

Capricorno: ambiziosi. Sebbene gli Astri saranno disposti favorevolmente verso i nati Capricorno, loro probabilmente non si accontenteranno alzando, più del solito, l'asticella dell'ambizione.

Acquario: shopping. Il focus settimanale potrebbe essere orientato verso gli acquisti, che siano per ammodernare casa o per aggiornare gli apparecchi 'tech' c'è da scommettere che i nati del segno non baderanno a spese.

Pesci: vecchi amori. Durante questa settimana i nativi potrebbero essere colpiti da numerosi attimi di nostalgia, a causa di vecchi amori mai dimenticati. Sarà bene che si scrollino di dosso questi pensieri stagnanti aprendosi alle novità.