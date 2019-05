Le previsioni degli astri per sabato 18 maggio prevedono una giornata di tensione per Gemelli, mentre l'umore della Vergine sarà altalenante. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in quest'ultimo periodo siete molto agitati e avete bisogno di maggiore prudenza per affrontare le giornate che verranno.

Ultimamente ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno stravolto i vostri equilibri. Cercate di non essere troppo puntigliosi.

Toro: Urano si trova sul vostro segno zodiacale e questo comporterà delle grandi novità nella vostra vita. Qualcuno potrebbe fare fatica a ritrovare le proprie abitudini. Qualcuno potrebbe dover fare delle scelte importanti.

Gemelli: in questo sabato 18 maggio avrete maggiore intesa con i nati sotto il segno dei Pesci. Attenzione a rimanere con i piedi per terra: certe volte vi fate cogliere dall'emozione e non riuscite ad essere molto realisti.

Oroscopo del giorno 18 maggio: Leone in recupero, Vergine altalenate, Pesci sereno

Cancro: la Luna sarà nel vostro segno zodiacale e vi regalerà delle sensazioni di gioia e serenità. Il fine settimana sarà molto interessante dal punto di vista lavorativo. In questo momento dovrete approfittare di ogni opportunità che vi si presenterà.

Leone: se da poco avete ricevuto una delusione, è arrivato il momento di andare avanti e ritrovare la positività e la fiducia in voi stessi. Sul lavoro potrebbero arrivare delle rivincite importanti, ma dovrete essere in grado di cogliere la palla al balzo.

Vergine: la giornata di sabato 18 maggio sarà molto altalenate per voi. Mercurio si trova sul vostro segno zodiacale e questo permetterà di mettersi in gioco sia in campo lavorativo che sentimentale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nell'ultimo periodo siete molto agitati e nervosi. Da evitare le persone poco comprensive e pensanti che non vi rendono tranquilli. Qualcuno potrebbe essere impegnato nella risoluzione di alcuni problemi lavorativi.

Dovrete cercare di trovare un compromesso anche con chi non condivide il vostro punto di vista.

Scorpione: le prime giornate della settimana sono state abbastanza pesanti per voi, ma a partire dal 18 maggio si avrà un miglioramento. Dovrete cercare di essere maggiormente ottimisti e cercare la compagnia solo delle persone che vi fanno stare bene.

Sagittario: un periodo di recupero e ricco di emozioni sta per arrivare. In passato potreste aver avuto dei disaccordi in famiglia che è arrivato il momento di risolvere.

Anche sul lavoro arriveranno delle belle novità. Grande fortuna economica.

Capricorno: al momento vi sentite addosso diverse responsabilità. Ci sono diversi impegni a cui dovrete adempiere e questo vi porta a mettere da parte la vostra vita sentimentale. Al momento non vi sentite pianamente soddisfatti di quello che state facendo.

Acquario: in questo sabato 18 maggio potreste sentirvi molto confusi. Non amate particolarmente i consigli altrui e tendete sempre a fare di testa vostra.

In amore potreste prendere delle decisioni non condivise dal partner.

Pesci: l'ultima settimana è stata un po' pesante per voi, ma nel fine settimana riuscirete a trovare maggiore serenità. In amore vi sentirete più amati dal vostro partner, che negli ultimi tempi non aveva dato le giuste attenzioni.