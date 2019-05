Previsioni astrologiche 10 maggio: Leone instancabile, Pesci galante

Venerdì 10 maggio 2019 la Luna ed il Nodo Lunare saranno in Cancro mentre il Sole, Urano e Mercurio si troveranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno e Giove continuerà il suo moto nel Sagittario. Nettuno sarà in Pesci e Venere stazionerà in Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni.

Attriti familiari per i Gemelli

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno a rendere irritabili i nati del segno, specialmente sulle faccende lavorative.

Previsioni astrologiche 10 maggio

Sarà bene che non alzino i toni con capi e colleghi perché potrebbero pentirsi delle parole pronunciate.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico donato dagli Astri questo venerdì potrebbe risultare scarno e, di conseguenza, i nati nel segno del Toro potranno accusare una certa stanchezza fisica. Procrastinare le questioni pratiche meno urgenti sarà doveroso.

Gemelli: attriti familiari. Il focus odierno dei nativi sarà indirizzato, con ogni probabilità, sulla famiglia d'origine dove dovranno fornire il loro supporto economico per risolvere le questioni in sospeso.

Il loro intervento risolutore sarà ben apprezzato.

Cancro: amore da revisionare. Le questioni di cuore nell'ultimo periodo hanno dato da pensare ai nati del segno e questo venerdì potrebbe essere il giorno più indicato per fare il punto della situazione amorosa.

Leone stacanovista

Leone: energici. Astri favorevoli doneranno tante energie e voglia di fare ai nati Leone che, con tutta probabilità, immetteranno nella produzione di nuove idee lavorative.

Favoriti i lavoratori autonomi.

Vergine: distratti. La dissonanza Mercuriale potrebbe appannare l'acume dei nati del segno portandoli ad essere distratti mentre svolgono le loro mansioni lavorative. Amore in secondo piano.

Bilancia: mondani. Le forze planetarie non saranno benevole nei confronti degli aspetti amorosi e lavorativi dei nativi facendoli optare per la piacevolezza del divertimento. Preferiranno probabilmente uscire per locali assieme al partner.

Scorpione: amore top. Da un lato l'ambiente lavorativo non regalerà alcuna novità degna di nota, dall'altro l'amore donerà ai nati Scorpione momenti da ricordare assieme all'amato bene. Ottime le nuove conoscenze per i single.

Pesci galante

Sagittario: dispotici. Più il partner si avvicinerà a loro più i nati Sagittario, probabilmente, tenderanno ad isolarsi a causa delle numerose opposizioni planetarie che diverranno più imponenti dalla tarda mattinata.

Capricorno: improduttivi. Venerdì in cui i nativi si daranno molto da fare in ambito lavorativo ma ciò che otterranno sarà probabilmente al di sotto delle loro aspettative. Amore in stand-by.

Acquario: shopping. Il periodo, e nel caso specifico questa giornata, permette ai nati Acquario di acquistare qualcosa di interessante. Lo sfizio tech sarà più che probabile.

Pesci: galanti. Sia che abbiano una relazione stabile che una appena iniziata, gli Astri saranno decisamente benevoli facendoli divenire oltremodo galanti verso il partner. Tensioni lavorative.