L'Oroscopo del giorno sabato 11 maggio 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul prossimo inizio weekend. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, messi sotto analisi in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di dare un nome ai segni migliori del giorno in assoluto? Come da titolo, il periodo cadrà "a fagiolo" per il segno del Sagittario, valutato in giornata fortunata alla pari di Pesci: i simpatici amici appartenenti ai due simboli astrali sopracitati avranno a favore una splendida Luna, al momento presente nel comparto del Leone.

Oroscopo del giorno 11 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Di contro, gli astri non annunciano un periodo soddisfacente per coloro nativi del Capricorno valutato nel frangente con la sigla del "sottotono". Invece a dover sottostare maggiori influenze negative da parte degli astri saranno Scorpione e Acquario sottoscritti con le due stelle indicative del probabile "ko". A questo punto, la curiosità preme per sapere come sono stati giudicati gli altri segni presenti nella sestina sotto analisi in questa sede.

Pubblicità

Bene, andiamo pure a scoprire qualcosa di più soprattutto per quanto concerne le previsioni di sabato 11 maggio mettendo sotto la lente l'amore e il lavoro.

Classifica stelline 11 maggio 2019

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare il consenso oppure a stroncare la giornata di sabato 11 maggio. In primo piano spicca la nostra nuova classifica stelline interessante il primo giorno di questo nuovo weekend. In merito alla situazione astrale generale intanto, oltre ai due simboli evidenziati in apertura, il periodo vede un altro segno abbastanza positivo che andremo subito a scoprire nella tabella posta di seguito.

Iniziamo pure a dare lustro al resoconto giornaliero segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Scorpione, Acquario.

Oroscopo amore e lavoro, previsioni di sabato

Bilancia - Il prossimo sabato sarà perfetto, valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura.

Pubblicità

In amore, la pace che desiderate avere nel rapporto farà guadagnare senz'altro terreno: con minimo sforzo potrete salire molto in alto riguadagnando la stima del partner. In coppia le conversazioni saranno facili e interessanti: approfittate del momento per parlare di voi e dei vostri sogni. Single, sarete radiosi e sorridenti, niente e nessuno riuscirà a minare la vostra allegria, con la vostra parlantina riuscirete ad attirare l'attenzione delle persone che più vi piacciono.

Pubblicità

Le previsioni del giorno invitano a darsi da fare soprattutto nel lavoro. In relazione alla giornata in esame le stelle favoriranno l'intuizione e suggeriranno le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate questa occasione per dar vita a progetti a cui aspiravate da tempo.

Scorpione - Giornata pessima, valutata nelle predizioni attuali con le due stelle negative relative ai periodi da "ko". Le informazioni ricavate dalla carta del cielo, purtroppo per voi, propendono per tale infausta ipotesi, poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcos'altro... speriamo bene! In amore, sarete vinti da una grande pigrizia, vi sentirete privati delle forze e non avrete nessuna voglia di reagire. Chi vi conosce saprà già come comportarsi in giornate come quella relativa alla partenza del weekend e vi lascerà liberi ai vostri spazi. Single, sarete nervosi e poco inclini ad uscire, quindi lasciate perdere tutto e cercate di dedicarvi al relax o meglio al riposo, giusto per rigenerarvi. Nel lavoro, anche oggi non sarà una giornata grandiosa, vi sentirete scarichi di energie e non avrete nessuna voglia di affrontare i compiti quotidiani. Anche i rapporti con gli altri non saranno del tutto idilliaci: cercate di mantenere la calma, lasciate perdere le discussioni ed in serata andate a letto presto.

Sagittario - In arrivo un sabato buono, classificato con le quattro stelle della normalità. Questa parte della settimana sarà piacevole su molti fronti, anche se potrebbe dare un po' da fare impegnandovi più del necessario in alcune situazioni che vi stanno particolarmente a cuore. In amore, vi sentirete amati e compresi da chi vi sta accanto. Probabilmente vi sarete già auto-convinti del fatto che bisogna accettare le cose per come sono evitando di portare al limite certe discussioni. Single, sarete disposti a rimettervi in gioco anche a costo di essere costretti a chiedere qualche suggerimento a persone con le quali siete poco in confidenza. Se qualcuno di voi ha di recente registrato un appiattimento della propria capacità seduttiva, potrà ridare fuoco e vigore alle situazioni proprio ripartendo dai propri errori, quindi cercando di rimediare ai propri punti deboli. Nel lavoro, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo ed al coraggio. Vi troverete di fronte a discrete occasioni, facilissime da captare e da sfruttare. Non impigritevi, abbiate fiducia in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di cogliere a piene mani i doni che la sorte sarà disposta a concedervi.

Capricorno - Questo sabato di fine settimana per voi del Capricorno evolverà con la marcia bassa relativa ai periodi "sottotono". Valutata nelle predizioni di sabato come abbastanza stressante, il periodo in amore richiederà molta pazienza e tanta scaltrezza. Sarete alla ricerca di sicurezza emotiva e tanto romanticismo nei vostri rapporti. Sarà tempo di pianificare una conversazione costruttiva con il vostro partner, in particolare per quanto riguarda i progetti futuri da iniziare inseme. Single, vi sentirete un po' confusi per l'opposizione di Marte in Gemelli. L'umore sarà meno solare del solito e vi sentirete lunatici. Per essere sereni avrete bisogno di affetto intorno a voi e più partecipazione da parte degli altri. Nel lavoro, sarete un po' agitati per i cambiamenti in atto, ma a fine giornata potrete tirare un sospiro di sollievo. Ai più gli astri verranno incontro, ma la fortuna da sola non basta: metteteci del vostro e l'impegno sarà ripagato.

Acquario - Si presume non possa essere un gran sabato per voi dell'Acquario, valutato decisamente con i toni neri dei periodi da "ko". Quasi certamente (purtroppo per voi!) non inizierete la giornata proprio col piede giusto, poi però vi riprenderete abbastanza nel finale. In campo sentimentale, in mattinata potreste avere degli imprevisti e qualche litigio con la persona amata: potrà farvi andare nel pallone. Mettete da parte l’orgoglio e trovate un punto d’incontro per sistemare le cose. Single, vi sentirete soli a causa dell'ambiente che frequentate, troppo rigido rispetto alle occasioni offerte dalla realtà quotidiana. Sarete combattuti sul fatto di arrendervi o rimanere prigionieri dei vostri schemi mentali, senza alcuna via d'uscita. A volte cambiare fa bene e le stelle ve lo suggeriscono. Nel lavoro invece, giornata ferma, sarete all'impasse, vi sentirete spenti e completamente svuotati. Sarete confusi sul da farsi, concentrerete le vostre energie per cercare una soluzione.

Pesci - Nel complesso andrà benissimo questo sabato nella settimana che sta per finire. In generale diciamo che la partenza del weekend, per alcuni di voi Pesci (guardate il vostro ascendente, poi la posizione di quest'ultimo in classifica e regolatevi!) non partirà proprio come sperato. Però, pensandoci bene forse è meglio così che qualcos'altro di peggiore, soprattutto vista l'aria che tira nei bassifondi della classifica. In merito al lato positivo dell'Astrologia, aspettatevi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite. Secondo l'oroscopo del giorno 11 maggio, riguardo l'amore, l’armonia regnerà nel vostro rapporto di coppia e sarete al settimo cielo! Finalmente arriverà un po’ di tregua dopo un periodo non proprio esaltante. Se single invece, sarete spinti da un vento propositivo: il vostro intuito questa volta non sbaglierà, anche perché sarete ben disposti ad ascoltare il vostro cuore. In molti vivrete sicuramente un periodo fortunato nel lavoro: sarete soddisfatti dell'andamento della giornata e si consoliderà la posizione; la vostra simpatia saprà conquistare tutti. Il momento sarà perfetto per lanciare idee, dare un nuovo impulso all'attività per rendere la professione più adatta alle vostre attitudini.