Durante il fine settimana dal 4 al 5 maggio 2019, il Sole, la Luna e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Venere e Mercurio saranno in Ariete. Marte continuerà il suo transito in Gemelli come Nettuno, che proseguirà il suo moto nel segno dei Pesci. Giove si troverà in Sagittario e il Nodo Lunare sarà nel Cancro. Saturno e Plutone continueranno a percorrere i gradi del Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Previsioni astrologiche del 4 e 5 maggio: weekend top per Toro e Capricorno

Fortuna per il Toro

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie del weekend tenderanno a far scendere l'umore dei nativi, che diventeranno oltremodo nervosi, specialmente nell'ambiente lavorativo.

Toro: fortunati. Sabato e domenica gli astri sorrideranno ai nati Toro, donandogli un'invidiabile fortuna in ambito materiale. Tentate la fortuna con moderazione, potrebbe risultare fruttuoso economicamente.

Gemelli: mondani. Sebbene le faccende amorose e professionali, i nativi potrebbero destare qualche preoccupazione, ma con tutta probabilità non si perderanno d'animo e decideranno di svagarsi gettandosi nella mondanità con gli amici di sempre.

Pubblicità

Cancro: attriti amorosi. Le relazioni di coppia potrebbero subire i contrasti dei numerosi astri nell'elemento Terra, portando i nativi a litigare con l'amato bene per futili motivi.

Divergenze di coppia per lo Scorpione

Leone: distratti. Le dissonanze planetarie del weekend potrebbero appannare idee e intenti dei nati Leone, rendendoli confusi e inclini alle distrazioni. Il settore più bersagliato sarà quello dei lavoratori dipendenti.

Vergine: determinati.

L'appoggio astrale, sfacciatamente favorevole, farà probabilmente decidere i nati del segno di lavorare intensamente per far avanzare rapidamente i progetti lavorativi in essere.

Bilancia: meglio l'amore che il lavoro. L'ambiente lavorativo potrebbe risultare ostico e i rapporti con i colleghi estremamente tesi: i nativi sceglieranno di dedicarsi all'amato bene, dal quale potrebbero ricevere qualche soddisfazione in più.

Scorpione: divergenze di coppia.

Pubblicità

Tante le posizioni planetarie discordanti, che potrebbero provocare tensione nei rapporti di coppia. Una divergenze di vedute sull'educazione dei figli potrebbe risultare l'imput per discutere.

Soddisfazioni economiche per il Capricorno

Sagittario: dubbiosi. Gli Astri di sabato e domenica potrebbero rendere i nati Sagittario dubbiosi sul da farsi, specialmente chi ha avviato da poco una frequentazione amorosa e non ha ancora ben capito come comportarsi.

Pubblicità

Capricorno: soddisfazioni economiche. Il focus del weekend sarà la fortuna materiale di cui i nativi potranno godere. La giornata di sabato risulterà la più fortunata.

Acquario: shopping. L'oculatezza economica potrebbe non essere il pezzo forte della casa questo fine settimana, in quanto i nati del segno potrebbero dedicarsi allo shopping spendendo più del dovuto.

Pesci: vecchi rancori. Le questioni che sembravano risolte potrebbero nuovamente presentarsi nella vita dei Pesci. Sarà bene che i nativi mettano una pietra sulle faccende passate e voltino finalmente pagina.