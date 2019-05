In questo nuovo inizio di settimana, in questa giornata di lunedì 6 maggio, i pianeti Venere e Mercurio continueranno il loro movimento verso il segno dell'Ariete, rendendo i nativi del segno stanchi e confusi. Plutone e Saturno transiteranno verso il segno del Sagittario, che avranno una giornata non all'altezza delle aspettative. Infine, Nettuno si sposterà nel segno dei Pesci, andando a confondere le idee al lavoro per i nativi del segno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 6 maggio.

Oroscopo 6 maggio: giornata grandiosa per l'Acquario, scintille per Gemelli

Previsioni oroscopo lunedì 6 maggio 2019 segno per segno

Ariete: in questo inizio di settimana vi ritroverete a fare a pugni con il lavoro, a causa di un po’ di stanchezza dei giorni precedenti, che vi confonderà le idee riguardo ai vostri progetti lavorativi. Voto - 6

Toro: la Luna nel segno dei Gemelli vi porterà ad essere molto stanchi. Ciò nonostante dovete assolutamente terminare alcuni progetti lavorativi rimasti indietro. Cercate almeno di portare a termine quelli più urgenti.

Voto - 6

Gemelli: inizio di settimana all'insegna dell'amore per i nativi del segno. Anche se il lavoro non sarà particolarmente entusiasmante questo lunedì, in amore invece farete scintille con il vostro partner. Voto - 7,5

Cancro: la mancanza di voglia di lavorare, porterà i nativi del segno a trascorrere la giornata nel più completo relax. Attenzione però a non suscitare il malumore di chi vi sta attorno. Voto - 6,5

Leone: l'amore tornerà dalla vostra parte questo lunedì, soprattutto per i single che in questa giornata potrebbero incontrare la loro anima gemella, in un cosiddetto "amore a prima vista".

Voto - 8

Vergine: nonostante siete molto attivi, non riuscite a concretizzare i vostri progetti lavorativi. Provate a fermarvi e a riflettere un momento, anche in vista di alcune giornate più impegnative. Voto - 6,5

Bilancia: avete una gran voglia di dedicarvi a voi stessi, passando l'intera giornata in casa. Fate attenzione però perché potreste causare un litigio con il vostro partner. Voto - 6,5

Scorpione: poca voglia di parlare questo lunedì, se non con il vostro partner, per discutere dei problemi che avete da qualche tempo al lavoro.

Voto - 6,5

Sagittario: avrete la luna storta questo lunedì, e potreste irritare chi vi sta attorno, fino a causare qualche litigio. La situazione dovrebbe migliorare verso sera. Voto - 6

Capricorno: non siete ancora sazi del successo che state avendo al lavoro, e volete fare sempre di più. Ciò nonostante, il vostro capo non vede la situazione esattamente come la vedete voi. Voto - 7

Acquario: giornata grandiosa al lavoro, specie chi lavora autonomamente.

Riuscirete a portare a termine rapidamente i vostri progetti lavorativi, guadagnandovi il giusto merito. Voto - 7,5

Pesci: sarete parecchio confusi in questa giornata di lunedì, non avendo idea di come portare avanti i vostri progetti lavorativi. Cercate di schiarirvi le idee. Voto - 6