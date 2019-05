Venerdì 17 maggio 2019 troviamo Giove in Sagittario e la Luna nel segno dello Scorpione. Il Nodo Lunare e Marte saranno in Cancro, mentre Saturno e Plutone rimarranno stabili nel Capricorno. Urano, Venere, Mercurio ed il Sole stazioneranno nel segno del Toro e Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Venerdì dove gli Astri poco concilianti potrebbero favorire l'insorgenza del nervosismo nei nativi, specialmente nell'ambiente lavorativo. Amore in secondo piano.

Toro: romantici. Giornata improntata sulle relazioni amorose in quanto, con tutta probabilità, i nati Toro risulteranno oltremodo romantico verso l'amato bene che non mancherà di ricambiare l'affetto.

Gemelli: confusi. Le posizioni astrali dissonanti potrebbero appannare l'acume dei nati del segno inducendoli, di conseguenza, alla distrazione durante lo svolgimento delle faccende pratiche.

Verso sera andrà già meglio.

Cancro: revisioni lavorative. Il periodo non è dei migliori per quanto riguarda il lavoro e questo venerdì potrebbe essere un giorno di revisioni. Ponderare a dovere sui prossimi passi da compiere sarà doveroso nonché fondamentale per evitare errori di valutazione.

Leone galante

Leone: amore a gonfie vele. Dopo qualche giorno improntato perlopiù sulle questioni di lavoro, ecco che la giornata odierna potrebbe far virare l'attenzione dei nativi verso l'amore in tutte le sue forme, col partner in prima linea.

Vergine: apatici. Anche se il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà copioso, i nati Vergine potrebbero risultare ugualmente svogliati e ritagliarsi ampi spazi di relax. Sarà bene prendersi un giorno di ferie, ove possibile.

Bilancia: mondani. Amore e lavoro non avranno molte novità da offrire ai nati del segno che, con ogni probabilità, sceglieranno di orientarsi verso il divertimento, specialmente verso sera uscendo con gli amici di sempre.

Scorpione: abbottonati. Venerdì in cui l'umore dei nati Scorpione sarà basso e potrebbero divenire taciturni sia al lavoro che nell'ambiente domestico. Nervosismi probabili con la famiglia d'origine.

Fortuna materiale per il Sagittario

Sagittario: fortuna materiale. Tentare la fortuna, questo venerdì, potrebbe essere la mossa ideale per godere dei favorevoli influssi di cui godranno i nativi. Sarà bene non esagerare con gli importi da 'investire'.

Capricorno: fiacchi. Poche le energie fornite dai Pianeti nella giornata di oggi renderanno, probabilmente, i nati del segno svogliati verso le urgenze lavorative da ultimare. Procrastinare ai giorni seguenti sarà meglio.

Acquario: distratti. Le dissonanze planetarie, capitanate da Mercurio, potrebbero rendere difficoltosa la chiarezza d'intenti dei nativi che, di conseguenza, risulteranno distratti, in special modo col partner e coi figli.

Pesci: vendicativi.

Se i nati del segno hanno subito un torto amoroso potrebbero decidere di restituire pan per focaccia meditando una glaciale 'vendetta'. Lavoro altalenante.