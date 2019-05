Le opportunità amorose e la felicità sono garantite dalle previsioni astrali di venerdì 17 maggio. I cuori solitari dovranno approfondire le loro sensazioni per raggiungere il loro traguardo amoroso, complice l'Oroscopo dell'amore per i single.

I cuori solitari e l'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Venere si trasferisce dal vostro cielo a quello del Toro ma non vi abbandona, lasciandovi la consapevolezza di aprirvi all'amore con maggiore profondità e riflessività.

Non abbiate paura e non vivete le storie appena nate con inquietudine.

Toro: se l'astro lunare in opposizione vi rende bruschi e provocatori nei confronti di alcuni ammiratori che si avvicineranno a voi, questa sensazione viene smorzata dall'entrata di Venere nel segno. Siete alla ricerca di nuove esperienze amorose e le troverete, Mercurio in domicilio è garanzia di novità sentimentali.

Gemelli: Marte è partito dal vostro cielo e i pensieri e i sogni si fanno meno impetuosi, ma non perdono del tutto il loro fascino.

L'oroscopo dell'amore per i single, 17 maggio: Cancro incostante, Leone sfacciato

Cercate il modo di conquistare con le vostre forze una preda amorosa che vi ha rapito il cuore, troverete una strategia per raggiungere il vostro traguardo.

Cancro: non siate incostanti nei confronti dell'amore. Dopo i primi impulsi amorosi, avrete la tendenza a lasciare andare la situazione, forse per eccessiva paura e scarsa autostima. Occorrerà una buona dose di autodeterminazione per progredire in meglio.

Leone: l'eccessivo bisogno di amare ed essere amati vi fa perdere ogni discrezione, tanto che non esiterete a dichiarare ciò che provate, senza ritegno e con sfacciataggine.

Questa spinta ad amare indiscriminatamente non vi fa vedere con chiarezza il quadro che avete di fronte, quindi non impegnatevi definitivamente.

Vergine: i successi sentimentali non mancheranno per voi amici della Vergine poiché beneficerete del transito di Venere che in sinergia con il Sole in Toro, vi garantisce nuove sensazioni profonde e ricche di benessere. Sono in arrivo nuove e imprevedibili sensazioni amorose.

Previsioni astrali sensazionali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: adesso che Venere non è più in opposizione rispetto alla vostra casa astrologica, l'amore va a gonfie vele e potrete aprirvi a nuove storie che siano più spontanee e tranquille, tutte da approfondire in due.

Scorpione: come una madre ansiosa ed emotiva, la Luna nel vostro cielo vi infonde una forte carica di sensibilità e magnetismo. Potenziando il vostro fascino in modo magnetico, riuscirete a celare il vostro atteggiamento ribelle nei confronti dell'amore. Vi aprirete alle nuove storie con slancio, poiché spinti dal desiderio di essere amati.

Sagittario: Venere non è più in trigono ma potrete soddisfare la voglia di apportare rinnovamenti nella vostra sfera sentimentale, capendo bene come agire e come destreggiarvi nella tortuosa scalata che vi porterà al successo amoroso.

Capricorno: l'attuale situazione amorosa risente molto dell'influsso di Marte dirimpettaio che ingarbuglia la vostra quotidianità, forse sfidandovi e mettendovi alla prova. Non siate troppo rigidi nei confronti delle nuove storie e non pensate che non interessiate a un probabile futuro partner, che sta aspettando solo un vostro sì.

Acquario: mettete in pratica i vostri propositi con slancio e intraprendenza, sfidando una Venere in quadratura che vi crea qualche contraddizione in ambito sentimentale.

I transiti planetari non sono dei migliori per voi amici dell'Acquario ma non demordete.

Pesci: amabili con gli altri, apprezzerete tutto ciò che è bello e il vostro savoir-faire non passerà di certo inosservato. Nella scelta del partner, ricercherete una persona che vi coinvolga non solo sentimentalmente e fisicamente, ma anche intellettualmente. I successi saranno inaspettati e soddisfacenti.