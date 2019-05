Mercoledì 22 maggio 2019, Marte e il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro, mentre Mercurio con il Sole stazioneranno nei gradi dei Gemelli. Plutone, Luna e Saturno si troveranno in Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Urano e Venere continueranno il loro moto in Toro, come Nettuno che proseguirà nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: confusi. Gli Astri odierni tenderanno ad appannare l'acume dei nati del segno, rendendoli con ogni probabilità distratti durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Toro: determinati. Saturno e la Luna spingeranno i nativi a programmare più di come facciano solitamente il futuro. Cureranno probabilmente ogni ambito e relativi dettagli non lasciando nulla al caso.

Gemelli: cambiamenti. Il periodo non troppo favorevole, causa principalmente dello sfavore di Giove, potrebbe presentare un flebile bagliore di 'luce' durante la giornata, dove i nati Gemelli potrebbero optare per uno o più cambiamenti drastici alla loro quotidianità.

Cancro: attriti lavorativi. L'ambiente di lavoro potrebbe destare qualche preoccupazione di troppo e rendere i nati del segno inclini alle discussioni con i colleghi più ostili. Amore in secondo piano.

Leone: lavoro top. Se da un lato le faccende amorose proseguiranno stabilmente senza troppe novità, l'ambito lavorativo potrebbe regalare soddisfazioni morali ed economiche ai nati Leone questo mercoledì.

Vergine: apatici. Sebbene i molti Pianeti nel loro elemento i nativi potrebbe risentire di qualche dissonanza astrale che intaccherà le loro energie, portandoli ad affrontare la giornata con un velo di apatia.

Bilancia: shopping. Il focus giornaliero dei nati del segno sarà con tutta probabilità indirizzato verso gli acquisti. Che siano per casa, gadget o abbigliamento, c'è da scommettere che non baderanno a spese.

Scorpione: taciturni. Mercoledì in cui i nati Scorpione potrebbero avere poca voglia di comunicare con le persone che avranno vicino, specialmente negli affari di cuore. Lavoro altalenante

Sagittario: attendisti. La serenità nell'ultimo periodo è mancata, ma durante la giornata di mercoledì le situazioni personali potrebbero volgere al meglio.

Capricorno: tenaci. Astri sfacciatamente favorevoli doneranno grinta e tenacia ai nativi, sia nell'ambiente lavorativo che in quello amoroso. In serata una cena romantica sarebbe l'ideale.

Acquario: revisioni. Le posizioni astrali odierne potrebbero far optare i nati Acquario per un'immediata revisione delle loro priorità: dare spazio, affetto o energie a persone poco meritevoli non sarà più nelle loro corde.

Pesci: disponibili. Giornata in cui la famiglia originaria potrebbe richiedere l'attenzione dei nativi e il loro supporto, se fornito tempestivamente, risulterà di fondamentale importanza.