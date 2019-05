L'Oroscopo di mercoledì 22 maggio propone molte novità per alcuni segni zodiacali come la Vergine e la Bilancia. Per altri segni, come il Cancro e i Gemelli, ci saranno alcuni problemi inattesi. Di seguito le previsioni astrali del 22 maggio.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: i nati sotto il segno avranno una giornata notevolmente positiva e allegra.

La mattinata sarà molto soddisfacente, lavoro favorito. Il pomeriggio passerà tranquillo e beato insieme alle persone care, serata mondana. Affinità con Cancro.

Toro: il Toro avrà una giornata abbastanza confusa e vivrà dei momenti difficili da gestire. La mattinata sarà complicata. Il pomeriggio sarà dedicato alla famiglia. La serata parecchio sfiancante. Affinità con Bilancia.

Gemelli: i nati sotto questo segno inizieranno la loro giornata in maniera caotica, soprattutto in ambito lavorativo, a causa di alcuni problemi inattesi, che potranno risolversi al meglio nel pomeriggio.

Il resto della giornata sarà dedicato allo shopping e al relax totale. Durante la serata i nati nel segno potrebbero ricevere una telefonata inattesa. Affinità con Vergine.

Cancro: la giornata inizierà in modo tranquillo, soprattutto con il partner, ma nasceranno alcuni problemi imprevisti durante la mattinata. Il pomeriggio sarà abbastanza calmo. Serata mondana. Affinità con i Pesci.

Leone: per i nati del segno la giornata sarà notevolmente caotica a causa di alcuni impegni imprevisti.

Il pomeriggio passerà tranquillo e sereno. La serata sarà parecchio negativa. Affinità con il Sagittario.

Vergine: i nati sotto questo segno avranno una mattinata soddisfacente, interessata da grandi novità lavorative Il resto della giornata passerà in modo abbastanza rilassato. Durante la serata ci saranno alcuni fastidiosi imprevisti. Affinità con lo Scorpione.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i nati del segno ci saranno parecchie novità importanti che riguarderanno la famiglia.

Il pomeriggio sarà parecchio mondano, mentre la serata passerà più calma e pacata. Affinità con Acquario.

Scorpione: la giornata inizierà nel migliori dei modi. Il pomeriggio sarà complicato, a causa di alcuni pensieri che riguardano la sfera sentimentale. La serata sarà piuttosto calma e rilassata. Affinità con Gemelli.

Sagittario: il Sagittario avrà una mattinata molto positiva, sopratutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il pomeriggio sarà dedicato al lavoro, mentre la serata sarà piuttosto stravagante, in compagnia del partner.

Affinità con Pesci.

Capricorno: i nati nel segno avranno una giornata completamente negativa a causa di alcuni problemi inattesi. Il pomeriggio sarà abbastanza faticoso. La serata sarà invece dedicata alla famiglia. Affinità con Scorpione.

Acquario: la giornata sarà molto positiva, soprattutto in ambito lavorativo, dove ci saranno parecchie novità interessanti. Il pomeriggio sarà imprevedibile. Serata piacevole e rilassata. Affinità con Capricorno.

Pesci: i nari nel segno avranno una giornata ricca di cambiamenti importanti nella sfera sentimentale. Il pomeriggio sarà dedicato allo shopping. La sera passerà in modo beato e spensierato. Affinità con Ariete.