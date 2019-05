Giovedì 23 maggio 2019, Luna, Saturno e Plutone si troveranno in Capricorno, mentre il Nodo Lunare con Marte stazioneranno nel Cancro. Giove si troverà nel Sagittario e Nettuno continuerà il suo moto in Pesci. Venere e Urano saranno nel segno del Toro, mentre Sole e Mercurio si troveranno in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Pubblicità

Pubblicità

Toro ostinato

Ariete: attriti amorosi. I contrasti planetari si riverseranno principalmente sulle faccende amorose dei nati del segno.

Toro: ostinati. Astri sfacciatamente favorevoli questo giovedì per quanto riguarda l'ambito lavorativo. I nati Toro faranno valere le loro energie e la voglia di fare.

Gemelli: mondani. Qualche preoccupazione amorosa potrebbe far optare i nativi per il divertimento: con ogni probabilità sceglieranno una spensierata uscita serale con amici di vecchia data.

Oroscopo giovedì 23 maggio 2019: Toro ostinato, Scorpione taciturno, Pesci malinconico.

Le risate non mancheranno.

Cancro: divergenze lavorative. L'ambito lavorativo da qualche periodo desta qualche preoccupazione di troppo per i nati Cancro, che potrebbero risentire di tali asperità. Sarà bene che evitino discussioni che potrebbero risultare controproducenti.

Scorpione taciturno

Leone: lavoro favorito. Che siano lavoratori dipendenti o autonomi, in questa giornata i nativi riceveranno copiose soddisfazioni morali derivanti da complimenti di clienti, capi o colleghi.

Pubblicità

Vergine: fiacchezza. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare scarno e di conseguenza i nati Vergine potrebbero accusare una certa fiacchezza durante lo svolgimento delle faccende pratiche. Amore in secondo piano.

Bilancia: trasgressivi. Le recenti burrasche amorose potrebbero far balenare nelle menti dei nativi un'idea trasgressiva verso un nuovo conoscente o una vecchia fiamma.

Scorpione: taciturni. Prosegue la poca voglia di comunicazione che potrebbe essere parte integrante del giovedì dei nati del segno.

Pesci malinconico

Sagittario: confusi. Le posizioni planetarie tenderanno ad appannare l'acume dei nati Sagittario, rendendoli con ogni probabilità inclini alla distrazione. Possibile cena romantica.

Capricorno: cocciuti. Tante gli influssi astrali concilianti per quanto riguarda le ambizioni dei nativi, che probabilmente lavoreranno duramente per far avanzare i loro progetti lavorativi.

Acquario: shopping. Un acquisto, probabilmente di stampo tecnologico, potrebbe regalare ai nati del segno l'appagamento di cui hanno bisogno al momento.

Pubblicità

Pesci: malinconici. Le dissonanze planetarie renderanno i nati Pesci più inclini alla malinconia, specialmente quando tra i loro pensieri tornerà una vecchia fiamma mai dimenticata.