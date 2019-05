Lunedì 27 maggio, Urano e Venere si troveranno in Toro, mentre la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci. Sole e Mercurio saranno sui gradi dei Gemelli e Plutone con Saturno permarranno in Capricorno. Giove rimarrà stabile nel segno del Sagittari, mentre Marte e il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno a rendere gli animi dei nativi facilmente irritabili anche per futilità, specialmente nelle relazioni amorose.

Lavoro in secondo piano.

Toro: galanti. Gli Astri favorevoli supportati da Saturno favoriranno la serenità dei rapporti amorosi in essere. Dal pomeriggio la galanteria dei nati Toro potrebbe venir fuori, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Gemelli: attriti lavorativi. L'ambiente lavorativo questo lunedì potrebbe mettere sul cammino dei nati del segno qualche ostacolo di troppo. Sarà bene sorvolare sull'atteggiamento dispotico di alcuni colleghi.

Cancro: serenità amorosa. Il periodo appena trascorso è stato difficoltoso, ma lunedì i nativi potranno assaporare una ritrovata serenità con l'amato bene. Attenzione alle richieste dei figli, sarà bene non accontentarli a prescindere.

Leone speranzoso

Leone: speranzosi. Sebbene lunedì l'umore dei nati Leone non sarà eccelso, i nativi non si scoraggeranno, mantenendo accesa la fiamma della speranza in vista del prossimo futuro.

Vergine: fiacchi.

Le posizioni planetarie doneranno uno scarno bottino energetico ai nati del segno, che di conseguenza avanzeranno più lentamente del solito durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Bilancia: shopping. Poche le novità dagli ambiti amorosi e lavorativi, le quali potrebbero far virare l'attenzione nativa verso gli acquisti. Comprare un oggetto o un capo d'abbigliamento sarà fonte di gratificazione personale.

Scorpione: stressati. Famiglia e lavoro potrebbero richiedere tante energie fisiche e morali ai nativi, che sentiranno le numerose pressioni accusando un po' di stress.

Capricorno determinato

Sagittario: umore flop. Gli Astri poco concilianti potrebbero rendere i nati Sagittario ombrosi e con l'umore sotto i tacchi. Solo il partner riuscirà nell'intento di far tornare il sorriso.

Capricorno: determinati. Pianeti in orbita favorevole, che favoriranno la tenacia in ambito lavorativo dei nati del segno. Verso sera il focus si sposterà probabilmente verso le faccende amorose.

Acquario: creativi. I lavoratori autonomi potranno contare su una grande creatività da applicare alle nuove idee interessanti del periodo.

Amore altalenante.

Pesci: taciturni. I nati Pesci avranno con tutta probabilità poca voglia di comunicare con le persone amate. Sarà bene che accettino gli inviti degli amici per svagarsi un po'.