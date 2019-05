Il fine settimana del 1° e del 2 giugno, sarà molto movimentato e ricco di impegni per molti segni zodiacali. L'amore dominerà il weekend di Bilancia, Gemelli e Capricorno, mentre Scorpione trascorrerà l'inizio del mese al lavoro. Acquario dedicherà il fine settimana ai propri amici ma è meglio che faccia attenzione. Infine per Ariete sarà un weekend piuttosto tranquillo al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, 1° e 2 giugno 2019.

Previsioni oroscopo 1-2 giugno 2019 segno per segno

Ariete: ritroverete la tranquillità durante questo weekend dal punto di vista sentimentale.

Anche se starete al lavoro, una volta tornati a casa, avrete una gran voglia di stare assieme al vostro partner per trascorrere il resto della serata. Voto - 8

Toro: sarete particolarmente nervosi durante questo fine settimana. Al lavoro infatti, potreste avere delle difficoltà a portare a termine i vostri progetti e questo potrebbe far scattare un litigio con il capo. Voto - 5

Gemelli: passerete la giornata di sabato in compagnia degli amici e questo farà sparire il nervosismo delle giornate precedenti.

Previsioni oroscopo weekend 1-2 giugno 2019

Domenica deciderete di rilassarvi in allegria assieme ai vostri familiari. Voto - 8

Cancro: sarete molto sentimentali durante questo fine settimana. Anche se avete ancora una disputa con il partner, deciderete di concedervi una tregua, passando una domenica tranquilla. Voto - 7

Leone: potreste ricevere un'inaspettata sorpresa da parte del vostro partner. Questo farà sparire quel malumore dei giorni precedenti e tornerà in voi il sorriso. Voto - 8

Vergine: anche se il lavoro subirà una battuta d'arresto questo weekend, causandovi del nervosismo, in amore la vostra relazione di coppia potrebbe raggiungere un livello superiore.

Voto - 7

Bilancia: per queste due giornate deciderete di mettere da parte i vostri problemi e concedervi una breve vacanza fuori città assieme al vostro partner o alla vostra famiglia. Voto - 7,5

Scorpione: potreste avere qualche imprevisto al lavoro che vi farà perdere del tempo, se non addirittura l'intero weekend. Fortunatamente il partner sarà comprensivo e deciderà di farvi una sorpresa al vostro rientro. Voto - 7,5

Sagittario: avrete qualche problema di coppia durante questo fine settimana.

Fate attenzione perchè domenica potreste causare un serio litigio di coppia. Voto - 6

Capricorno: dopo una settimana trascorsa a lavorare intensamente, deciderete di concedervi una pausa, magari facendo una breve vacanza assieme al partner per rafforzare il vostro legame. Voto - 7,5

Acquario: la vostra relazione di coppia procede stabile, al lavoro invece potrebbero esserci dei litigi con i vostri colleghi che potrebbero crearvi dei problemi. Voto - 6

Pesci: sabato avrete il buon umore per concedervi un’uscita con il vostro partner, ma domenica non sarete in vena di stare assieme ai vostri cari.

Voto - 6,5