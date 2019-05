L'Oroscopo del giorno martedì 28 maggio è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso, il periodo interessato è il secondo giorno della corrente settimana, per l'appunto martedì. Come al solito, a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro analizzati in relazione agli ultimi sei simboli astrali. Bene, allora partiamo subito con il mettere in pratica i consigli delle stelle in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Tra le tante novità astrologiche in arrivo questo martedì, due quelle maggiormente positive: l'ingresso della Luna in Ariete e lo spettacolare trigono Luna-Venere. Un simile quadro senz'altro terrà molti di voi lettori con il fiato sospeso e con la curiosità a mille. Diciamo pure che le aspettative sui comparti della vita coincidenti con i sentimenti saranno altissime. Allora, ansiosi di sapere quali saranno i segni baciati dalla fortuna questo 28 di maggio?

Oroscopo del giorno 28 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

In questo caso mettiamo subito in rilievo il fatto che ad avere massima compatibilità con le attuali effemeridi saranno soprattutto gli amici nativi in Sagittario, nel frangente valutati a cinque stelle. Invece di ben altra natura si presentano quest'oggi i pronostici per gli amici nativi in Bilancia e Capricorno: secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni di martedì 28 maggio, a portare una certa discontinuità nel corso della giornata agli appartenenti ai predetti segni sarà Mercurio, speculare negativo del 80% e già di suo in quadratura con Nettuno in Pesci.

Andiamo ai dettagli segno per segno analizzando la scaletta con le stelle del giorno e le predizioni su affetti e attività quotidiane in esclusiva per i segni della seconda tranche zodiacale.

Classifica stelline 28 maggio

Il rapporto quotidiano restituito dall'Astrologia in merito alla giornata di venerdì è disponibile per essere visionato. A condensare positività e negatività del periodo, come al solito è la nuova classifica stelline interessante il giorno 28 maggio.

Iniziamo col dare qualche anticipo? Bene, in questo caso ad avere campo libero da eventuali negatività sarà senz'altro il Sagittario, quest'oggi valutato al "top" con le cinque stelline della buona sorte. Abbastanza buono il periodo anche per gli altri tre specialissimi segni che andremo a scoprire nel condensato sottostante. A seguire la scaletta completa interessante i sei simboli astrali sotto analisi:

★★★★★: Sagittario;

★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★: Bilancia, Capricorno.

Oroscopo 28 maggio, previsioni per martedì

Bilancia - La giornata prenderà il via leggermente in sordina, mantenendosi mediamente su linee guida negative.

Positività e negatività risulteranno eternamente in lotta tra loro: l'ago della bilancia purtroppo penderà dalla parte di quest'ultima dando alla giornata lo stressante sapore del "sottotono".. In amore, cercate di non investire tutte le vostre energie in attività fisica e impegni lavorativi, altrimenti potreste trascurare il partner che probabilmente si lamenterà del vostro ritmo di vita frenetico. Single, il vostro sesto senso vi farà meditare a lungo prima di prendere delle decisioni.

Per ora le risposte saranno indeterminate e avrete la tendenza a essere inflessibili. Sarà probabile che le emozioni non vadano di pari passo con la ragione e questo potrà rendervi, per poco tempo, insicuri e attaccabili. Le previsioni del giorno invogliano a fare molta attenzione ad eventuali nuovi progetti in via di sviluppo. Nel lavoro, probabilmente sarà (finalmente!) ora di cambiar disco sperimentando nuove strategie: quelle usate fino ad ora sembrano non essere pienamente efficaci. I rivali (leggasi pure colleghi invidiosi, saccenti e/o boriosi) probabilmente avranno fatto tesoro dei vostri sbagli e messo già e mani avanti: correte ai ripari!

Scorpione - In arrivo un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine. Dunque, periodo non da buttare ma con un invito: occhio a eventuali svelte o valutazioni nei confronti di quelle persone che sapete. Se troppo ardue, anche se improbabili che possano verificarsi, rischieranno di farvi fare una pessima figura. Non diciamo di andare a colpo sicuro ma almeno preparate un piano alternativo nel caso le cose non dovessero andare come previsto. In amore, questo martedì sarà per voi energia pura, gioia di vivere e forza vitale. L'affetto del partner sarà la vostra fonte del vostro ottimismo regalando entusiasmo a tutto ciò che potrà rendere la vostra vita degna di essere vissuta. Single, la giornata filerà liscia, anche se potrebbero esserci alcuni attimi di stanchezza in cui sarete stranamente calmi ma abbastanza asociali. L'assenza di novità vi farà molto pensare: le parole giuste dette al momento propizio faranno la differenza, sappiatelo. In quanto a fatti, non sarete secondi a nessuno... Emozioni un po' "acerbe" intanto potrebbero stravolgere il vostro cuore: calma, finite di godere eventuali attimi di tranquillità, poi penserete al resto, ok? Nel lavoro, non dovrete attendere l'ultimo minuto ma prevenire eventuali difficoltà. Concentrandovi con attenzione troverete le soluzioni.

Sagittario - Il prossimo martedì, giorno analizzato in questo frangente, si presenterà ottimo sotto svariati aspetti. Il migliore senz'altro sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose bollicine sono puro veleno, sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo! L'amore invece, ardente più che mai riempirà il vostro essere arricchendo e valorizzando il rapporto con il partner. Sarà il momento di procedere con i vostri desideri più intimi? Sicuramente, anche perché i vostri poteri seduttivi saranno in aumento esponenziale e nessuno (leggasi persona amata) potrà resistere al vostro fascino! Single, la giornata si prospetta piacevolmente rilassante e alla portata. Non chiedete alle stelle emozioni galanti ma accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vostra attuale condizione, ovviamente in funzione di quella futura. Nel lavoro infine, le prospettive astrali sono ottime. I prossimi contratti potranno favorire successi molto concreti, anche con uno sviluppo inatteso di situazioni lasciate in sospeso. Bene così!

Capricorno - Il prossimo martedì sarà poco performante e, in generale, risulterà improntato al classico "sottotono" per molti di voi Capricorno. In amore, avrete difficoltà ad accettare le richieste che eventualmente dovessero fare persone del vostro giro. In questo caso potrebbe essere il caso di fare alcune concessioni, ovviamente tenendo presente possibili risvolti a vostro favore. In generale la giornata, seppur valutata nelle predizioni di martedì con le tre stelline relative alla negatività, in alcuni momenti potrebbe presentarsi anche molto favorevole ad alcuni vostri impellenti bisogni. In amore, specialmente nella vita di coppia, non siate troppo gelosi ma sforzatevi di dimenticare le tensioni quotidiane, ok? Godendo appieno la presenza del partner, anche sfruttando il solo piacere di stare insieme alla persona di cui siete sinceramente innamorati, senz'altro riuscirete a superare ogni difficoltà: in due si vince! Single, sarebbe meglio evitare storie d’amore non appaganti, ok? Attualmente tanti di voi Capricorno cercano solo persone in grado di dissetare la loro (insaziabile?) voglia di fare sesso a scapito dei sentimenti veri sentimenti veri: così non va? Rifletteteci su, ok? Nel lavoro, non dovrete farvi prendere dalla fretta di portare a termine eventuali progetti. Cercate anzi di rispettare i tempi degli altri e anche il vostro impegno risulterà ben distribuito.

Acquario - Il giorno in arrivo è stato valutato in piena normalità, quindi con solo quattro stelle. La Luna in Ariete per molti di voi dell'Acquario è bisbetica: con le donne di casa, la suocera se c’è, mostratevi sereni e tranquilli. Un’infinita quantità di faccende da sbrigare potrebbe farvi rinunciare all’uscita serale con partner e/o amici di vecchia data: prendete pure vie traverse. In campo sentimentale, troverete le parole giuste per richiamare argomenti delicati con il vostro partner. Parlate liberamente di ciò che sarà veramente importante per voi, soprattutto se si tratterà della vostra casa o della vostra vita futura. Single, con la complicità dei pianeti amici e di alcune vecchie conoscenze, a fine giornata potreste incontrare una persona davvero interessante. Amore e amicizia vi faranno sicuramente provare nuove emozioni. La condivisione delle idee e delle passioni saranno fondamentali per creare un clima di complicità. Nel lavoro invece, la giornata si annuncia abbastanza positiva. Sarete in grado di gestire bene il bilancio e di godervi in modo equilibrato i piaceri che il denaro potrà offrirvi, ma senza esagerazioni. Per tanti Acquario le cose prossimamente potrebbero mettersi certamente bene, per altri persino fin da subito. Con le stelle finalmente amiche potrete contare sulla vostra inesauribile voglia di fare.

Pesci - Si presume possa portare solamente tanta normalità questo vostro martedì d'inizio settimana. Quindi preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata, come tante altre già vissute. In merito al comparto legato a sentimenti e soprattutto al vero amore, sempre secondo l'oroscopo del giorno 28 maggio, bisognerà che abbiate più fiducia in voi stessi: quando volete sapete essere affascinanti, dolci come uno zuccherino e con un tocco di piccante in grado di rendere ogni rapporto molto ricercato ed invitante: allora che aspettate, iniziate subito con qualcosa di inaspettato, ok? Certamente il vostro partner vi ringrazierà a modo suo (sapete bene a cosa si fa riferimento, vero?). Se single invece, sarà sempre la vostra propensione all'amore a portare passioni nuove nella vostra vita quotidiana: dopo tante delusioni, ecco finalmente una giornata abbastanza da gustare: potreste avere discrete possibilità per fare nuove conoscenze oppure amicizie interessanti. Le cose stanno per essere leggere e spensierate, quindi per molti è giunta l’ora di approfittare al massimo: non aspettate oltre! Nel lavoro, per chiudere in scioltezza, in questa giornata avrete tante proposte, alcune anche abbastanza in linea con i vostri obiettivi. In generale il vostro aspetto comunicativo verrà messo in risalto: ricordate, attraverso la comunicazione riuscirete ad ottenere esiti sorprendenti.