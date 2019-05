Lunedì 6 maggio 2019 troveremo Marte e il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Urano e il Sole si troveranno in Toro. Nettuno nel segno dei Pesci e Plutone con Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno. La Luna e Giove sosteranno in Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Gemelli corteggiato

Ariete: distratti. Gli Astri poco concilianti potrebbero appannare le idee dei nativi, che di conseguenza risulteranno distratti durante lo svolgimento delle faccende pratiche.

Previsioni astrologiche del 6 maggio: colpo di fulmine per il Leone, Gemelli corteggiato

Toro: fiacchi. I sianeti in Toro si scontreranno con la Luna in Gemelli, donando ai nati Toro uno scarno bottino energetico. Sin dalla tarda mattina potrebbero accusare una certa fiacchezza.

Gemelli: corteggiati. Da una parte le faccende lavorative potrebbero subire qualche complicazione, dall'altra quelle amorose godranno di influssi benevoli. Favorite le nuove conoscenze, che potrebbero trasformarsi in interessanti corteggiatori.

Cancro: relax.

Pubblicità

La settimana appena trascorsa potrebbe aver stremato fisicamente e mentalmente i nati Cancro, che con ogni probabilità decideranno di staccare la spina dedicandosi al relax più assoluto.

Leone innamorato

Leone: affascinati. Le posizioni astrologiche odierne potrebbero mettere i Leoni nelle condizioni di rimanere affascinati da una persona nuova. Il 'colpo di fulmine' potrebbe avvenire in un luogo che non frequentano abitualmente.

Vergine: poco produttivi.

Anche se le faccende lavorative proseguiranno su livelli stabili, i nativi potrebbero accusare poca voglia di fare, risultando meno produttivi. Amore in secondo piano.

Bilancia: mondani. Molte dissonanze planetarie del lunedì nativo in ambito amorevole, che con tutta probabilità potrebbero far virare il loro focus verso il divertimento mondano. Uscita serale con vecchi amici.

Scorpione: ombrosi. I tanti pianeti nell'elemento Terra tenderanno a variare l'umore dei nati Scorpione, rendendoli ombrosi e taciturni in ambito lavorativo.

Pubblicità

Acquario creativo

Sagittario: scontrosi. Tanti gli Astri poco conclianti questo lunedì per i nati del segno, che potrebbero essere più scontrosi del solito. Amore nervoso verso sera.

Capricorno: capricci amorosi. L'ambito amoroso sarà il più bersagliato, perchè i nati del segno potrebbero sfoderare una delle loro peculiarità, ovvero i capricci. Diveranno incontentabili sul da farsi con l'amato bene.

Acquario: creatività. Le posizioni astrologiche saranno favorevoli, specialmente con i lavoratori autonomi, che potrebbero godere di ottima creatività.

Pubblicità

Amore burrascoso.

Pesci: confusione. Astri dissonanti questo lunedì, i quali potrebbero confondere le idee dei nati Pesci, che preferiranno prendersi una pausa dalle questioni pratiche, dedicandosi al relax.