Oroscopo 14 maggio: Capricorno autoritario, fantasia dei Gemelli in calo

La giornata di martedì 14 maggio non sarà molto positiva per il Cancro e per l'Acquario, mentre la Bilancia continuerà a cercare disperatamente delle via di fuga. Andrà meglio per il Toro. Venere sarà particolarmente benevolo nei confronti del Leone, ma starà a lui essere all'altezza della situazione evitando di fare danni. Freddi e distaccati Vergine e Scorpione, sia nell'ambito amoroso che in quello delle amicizie. Problemi per Sagittario.

L'oroscopo di martedì 14 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il partner, probabilmente con il suo atteggiamento distaccato, vi suscita un forte stress emotivo.

Dovreste fare in modo di concedergli i propri spazi e di concentrarvi sul lavoro e sulla famiglia di origine.

Toro: un progetto che avevate abbandonato da tempo potrebbe riprendere vita e farvi guadagnare qualcosa in più. Anche se poi si rivelerà essere un buco nell'acqua, vale la pena provare.

Gemelli: la creatività è ai minimi storici in questo momento, quindi il lavoro potrebbe non darvi quell'aspettativa che vi siete fatti. La salute non sta brillando granché, attenti ai dolori articolari.

Cancro: il vostro stakanovismo vi ha fatti progressivamente allontanare dagli affetti; nel tentativo di recuperarli avrete anche occasione di curare di più il vostro aspetto fisico.

Leone: l'amore sulla cresta dell'onda vi fa dimenticare tutto l'astio verso un vecchio amico o un collega. Il lavoro è reso più sopportabile dalla capacità di metterci moltissimo del “vostro”. Continuate così.

Vergine: qualche occhiolino di troppo vi farà scattare un campanello d'allarme. Che si tratti di una cosa seria o meno, non siete ancora disposti a rompere quella lastra di ghiaccio: vi serve moltissimo al momento.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le amicizie sono l'unica ancora di salvezza dal lavoro. Evitate però di sfogarvi molto al punto da infastidirle ed allontanarle da voi. Un progetto con il partner dovrà passare sotto esame da entrambi.

Scorpione: metterete una pietra sopra una amicizia che era già destinata a finire. Le troppe divergenze vi faranno entrare in conflitto anche con qualcuno a voi vicino, ma alla fine si concluderà in modo tranquillo.

Sagittario: la mattina è colma di tanti problemi che si accavallano gli uni sugli altri sul posto di lavoro, e dovrete fare fronte anche alle incombenze del collega al vostro fianco. Attenti al calo di energie.

Capricorno: spronate gli altri a fare di più. Oltre ad essere più produttivi, siete anche molto più autoritari, fortunatamente in modo bonario. La fortuna in rialzo determina anche la riuscita della serata.

Acquario: il lavoro potrebbe arrecarvi qualche fastidio fisico, forse a carico dei muscoli.

Siete troppo impegnati e appena potete dovreste concedervi una pausa più lunga del solito. Siete stressati.

Pesci: vi sentite insoddisfatti del lavoro svolto, ma non per la qualità. Semplicemente vi infastidisce che non sia abbastanza redditizio. Impegnatevi un po' di più, sicuramente ci sarà qualche profitto extra.