Martedì 7 maggio il Sole, Urano e Mercurio saranno in Toro, mentre la Luna e Marte si troveranno nel segno dei Gemelli. Intanto Giove continuerà a sostare in Sagittario, nel frattempo Plutone e Saturno saranno nei gradi del Capricorno. Nell'undicesima casa del Cancro ci sarà il Nodo Lunare.

Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Gratificazioni lavorative per i Gemelli

Ariete: distratti. Le posizioni astrali poco concilianti tenderanno ad appannare l'acume dei nativi, rendendoli con ogni probabilità inclini alla distrazione.

Oroscopo martedì 7 maggio 2019: Vergine soddisfatta, Sagittario romantico, gratifiche lavorative per i Gemelli.

Amore in secondo piano.

Toro: produttivi. Gli Astri doneranno un bottino energetico di tutto rispetto ai nati del segno e, di conseguenza, potrebbero indirizzare tali energie nell'ambiente lavorativo. Qualche attrito amoroso verso sera.

Gemelli: gratificazioni lavorative. Se da un lato l'ambiente domestico potrebbe riservare qualche nervosismo di troppo, i nativi potranno invece godere di ottimi influssi per le faccende lavorative. Soddisfazioni morali o economiche più che probabili.

Pubblicità

Cancro: senza infamia e senza lode. Una giornata senza troppi scossoni e novità potrebbe comunque essere positiva per chi volesse sfruttarla per rilassarsi, che in questo modo si troverà verso sera con le 'pile cariche'.

Vergine soddisfatta

Leone: creativi. Le posizioni astrologiche del martedì premieranno i nati del segno che operano alle dipendenze altrui, donando loro grande creatività da utilizzare per nuovi progetti sperimentali.

Vergine: soddisfatti.

Le questioni lavorative andranno a gonfie vele per i nativi, che lavoreranno sodo per l'intera giornata arrivando a fine turno esausti ma soddisfatti di quanto fatto.

Bilancia: sospetti amorosi. Il comportamento odierno dell'amato bene potrebbe mettere in allarme i nativi scatenando la loro gelosia. Sarà bene che aspettino per discutere sull'argomento qualche giorno ancora, quando avranno le idee più chiare.

Scorpione: armonia ritrovata. Sebbene le questioni lavorative tenderanno ad abbassare l'umore, dall'altro a ridare il sorriso ci penserà il partner ed i figli.

Pubblicità

Romanticherie per il Sagittario

Sagittario: romantici. Martedì improntato unicamente sulle faccende amorose, nelle quali probabilmente i nativi decideranno di organizzare un breve viaggio romantico nel fine settimana.

Capricorno: incontentabili. Anche se gli Astri risulteranno oltremodo favorevoli i nati del segno potrebbero osare di più divenendo incontentabili, specialmente chi lavora alle dipendenze altrui. Amore burrascoso.

Acquario: giornata fiacca.

Pubblicità

Posizioni astrologiche sfacciatamente sfavorevoli tenderanno ad abbassare l'umore dei nativi rendendoli, stranamente per loro, apatici e privi di energie. Serata romantica.

Pesci: giornata di nostalgie. Una persona del passato potrebbe riemergere nei pensieri dei nativi, rendendoli malinconici più del solito. Sarà bene che si scrollino di dosso le vecchie nostalgie per godere appieno dei favori che gli Astri vogliono donargli.