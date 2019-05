Le previsioni astrali di martedì indicano un percorso fortunato a ciascun segno zodiacale per raggiungere la felicità amorosa e approfondire nuovi interessanti incontri. Le premonizioni sulle opportunità sentimentali sono approfondite nel seguente Oroscopo dell'amore per i single.

L'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: mancando di dialogo, potreste rimanere delusi dal quadro amoroso che avevate dipinto con tanta fiducia nei confronti di un probabile futuro partner che poi non si dimostrerà all'altezza delle vostre aspettative.

L'oroscopo dell'amore per i single, 7 maggio.

Bene, cambiate orizzonti amorosi, di opportunità ne avrete in abbondanza.

Toro: Mercurio entra nel vostro cielo e vi conferisce un senso pratico e un certo savoir-faire utili per raggiungere i vostri obiettivi amorosi. Urano diventa ancora una volta vostro alleato e in sintonia con il Sole e Mercurio vi assicura splendidi colpi di fulmine.

Gemelli: la Luna entra nel vostro cielo e vi rende molto curiosi e aperti alle novità. Sarete molto coraggiosi in amore e vi esporrete alle nuove opportunità beffando il pericolo: attenzione a non adottare poi un atteggiamento troppo superficiale e incostante.

Pubblicità

Cancro: il sestile di Nettuno e Mercurio rispetto alla vostra casa astrologica darà il via all'immaginazione: preferirete scappare dalla realtà, rifugiandovi in un mondo immaginario fatto di sogni. Va bene fantasticare per un po' ma poi ritornate nel mondo reale, dove le opportunità amorose non aspettano altro che voi.

Leone: emotivamente confusi per via dell'influsso sfavorevole di Urano e Luna dal cielo del Toro, non riuscirete a capire bene i vostri desideri amorosi e a moderare un'impulsività che crea un ciclone emotivo.

Riequilibrate bene il tutto, puntando su una posizione favorevole di Venere che vi indica come raggiungere la serenità.

Vergine: la Luna, in quadratura dal domicilio dei Gemelli, non è disposta a seguire il vostro umore mutevole che passa dall'euforia eccessiva a un atteggiamento passivo nei confronti dell'amore. Se non riuscite a esprimere questo calderone di sentimenti, allora rimandate a tempi migliori.

Previsioni astrali per i single dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: portate avanti le vostre battaglie amorose con determinazione e coraggio, potrete contare su transiti favorevoli che miscelano la giusta dose di aggressività e sensibilità, facilitando i nuovi incontri.

Pubblicità

Potrete così smorzare l'influsso instabile di una Venere in opposizione.

Scorpione: non ve la sentirete di prendere voi l'iniziativa in amore, poiché più aperti all'ascolto che al colloquio. Apparirete alquanto confusi per via di una quadratura di Mercurio e Sole che non agevola la concentrazione, né la voglia di impegnarvi in storie costruttive.

Sagittario: l'eccessiva indecisione potrebbe rivelarsi per voi rovinosa, poiché vi limita nel cogliere al volo le opportunità amorose.

Pubblicità

La Luna dissonante vi renderà mutevoli nei confronti delle novità sentimentali, tanto che sarà difficile per voi mantenere la parola data.

Capricorno: se la situazione amorosa per voi amici del Capricorno non è stata delle migliori, adesso è in atto una soluzione, una spinta risolutiva che potrete trovare in una forza spirituale. Cercate di aprirvi a un amore romantico che mette da parte i dubbi e le paure, sperimentando nuovi mondi affascinanti.

Acquario: gli effetti della Luna e di Marte in congiunzione, dal cielo astrologico dei Gemelli, si fanno sentire e sarete investiti da una carica energetica e sensibile che vi aprirà a nuove avventure amorose. L'empatia camminerà a braccetto con la sensualità, mietendo vittime in amore.

Pesci: riuscirete a destreggiarvi in una situazione amorosa non ancora ben definita, utilizzando uno spiccato senso pratico conferitovi da Mercurio in sestile dal domicilio del Toro. Spetterà poi a voi prendere una decisione finale, portando avanti la storia o cambiando aria.