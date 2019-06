Parte una nuova giornata per i dodici segni dello Zodiaco, quella che chiude la settimana. L'Oroscopo del 16 giugno è pronto a rivelare quali sono le novità degli astri.

Approfondire le previsioni astrologiche della giornata di domenica può essere interessante per sapere a cosa andrà incontro ciascun segno zodiacale.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Siete in splendida forma. Godetevi questo periodo lontano dalle preoccupazioni. È il momento di rimettersi in gioco in amore, potrebbero sorgere alcune interessanti opportunità.

Toro – Spesso la vostra emotività si trasforma in rabbia, pensate di essere messi in disparte e di vivere delle ingiustizie. Evitate lo stress e pensate in modo positivo. Evitate di parlare di qualcuno che in passato vi ha ferito, quanto prima ci sarà un'opportunità d'amore.

Gemelli – In questa giornata dovete pensare a tutto quello che non va, anche perché la fine del mese potrebbe essere pesante. Chi in coppia ha finto, adesso ha difficoltà a gestire le emozioni non vere.

Ai single in cerca d'amore si consiglia di sollevare gli occhi dai romanzi rosa e di guardarsi intorno. L'anima gemella potrebbe essere proprio sotto il vostro naso.

Cancro – In questi giorni siete sotto stress per via delle questioni di carattere pratico e familiari. Alcuni problemi sono presenti già da tempo e quindi dovete cercare di superarli. In questa giornata domenicale cercate di trovare la serenità.

Leone – In questa domenica vi sentite eccessivamente stanchi.

Potreste avere anche la sensazione che le persone vi mentano o vi nascondano qualcosa. Oppure potreste essere voi a mentire su certe cose o a nascondere quello che fate. Perché dovete complicare le cose? Evitate i dispetti e le tensioni in amore. Attenzione alle storie poco chiare.

Vergine – In questa giornata di domenica potrebbero riemergere delle difficoltà o questioni poco chiare con una vecchia fiamma. È opportuno chiarire ciò che non funziona. Tenete sotto controllo il portafoglio perché potreste avere l’impulso di fare delle spese folli e inutili.

Previsioni giornaliere da Bilancia a Pesci

Bilancia – Periodo ansioso per alcuni risultati che non sono ancora arrivati o che arriveranno con un po' di lentezza. Magari avete avuto a che fare con una persona scorretta che vi ha creato disagi. Sta a voi trovare il giusto compromesso per vivere al meglio la quotidianità.

Scorpione – Questa giornata di domenica sarà importante per chi vuol recuperare un sentimento. Sarà un periodo di riconciliazione per le coppie.

Alcuni stanno pensando di cambiare lavoro, anche se forse propenderanno per il no, in quanto dovrebbero adattarsi a nuove regole e a nuove leggi.

Sagittario – Le previsioni sono eccellenti. Potete aumentare la vostra autostima, che è stata messa a dura prova negli ultimi giorni. In amore dovete risolvere alcuni problemi che al momento mettono in luce alcune mancanze. Questo capita nelle coppie nelle quali alcune cose non sono state chiarite.

Capricorno – Domenica interessante per recuperare.

In amore, le coppie che hanno una buona base possono provvedere da subito. Qualcuno potrebbe farsi avanti per decidere un matrimonio: è una situazione di grande impegno che stravolgerà un po' la vostra vita.

Acquario – Le storie nate negli ultimi tempi vanno rafforzate. In amore siete poco stabili. Questa giornata porta un po' di provocazione, dovete essere più prudenti nelle relazioni e nella gestione dei rapporti. Si raccomanda di non spendere molti soldi, le grandi uscite devono essere ben ponderate.

Pesci – In questa giornata avete vitalità e intuizione. Purtroppo ci sono ricordi che ancora fanno male, soprattutto se non li avete mai affrontati. Adesso avete più coraggio e maturità, perciò prendete ciò che vi è dovuto. Non sottovalutate incontri o inviti perché potrebbe capitare qualcosa di bello.