L’Oroscopo di questa settimana vi accompagna dalla mattina del lunedì 10 alla sera della domenica 16 giugno. Per scoprire che cosa vi riservano le stelle, basta dare un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche su amore e lavoro per tutti i segni dello Zodiaco.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete – In questo periodo potrebbe esserci un cambiamento nel lavoro. Per coloro che lavorano part-time o in proprio ci saranno più soddisfazioni.

Pubblicità

Pubblicità

Approfittate di questo periodo per fare nuove amicizie, magari in amore qualcosa comincia a funzionare.

Toro – Periodo stressante, sentite molta la stanchezza. Avrete bisogno di una pausa anche breve, magari al mare. Intanto, cercate di rilassarvi e stare tranquilli. Se c’è qualcuno che vi agita di sicuro non è intenzionale, forse non si accorge dei vostri bisogni.

Gemelli – Inizia una settimana di negatività, soprattutto nel campo sentimentale.

Oroscopo dal 10 al 16 giugno: l'amore brilla per Sagittario e Capricorno

Il vostro problema è che non riuscite a dimenticare il passato e tutte le situazioni che vi hanno portato disagi e sofferenze. Magari scaricate tutto sugli altri o sulla famiglia. Si consiglia di gestire la situazione. Nel weekend le cose cambiano e potete fare progetti con nuovi incontri e nuove conoscenze.

Cancro – Periodo interessante per tutti voi, avrete mille possibilità e opportunità sia nel campo sentimentale che in quello professionale.

Pubblicità

Da questa settimana potreste ricominciare a vivere momenti passionali ed emozioni nuove in amore. Anche le coppie in crisi da qualche tempo, ora possono recuperare e ricominciare daccapo. Il lavoro continua come da programma, lascia solo tanta stanchezza.

Leone – State vivendo un periodo di nervosismo, ci sono veri problemi da affrontare soprattutto nel lavoro. I progetti restano bloccati e spesso qualcuno vi fa terra bruciata intorno. Questa situazione vi fa saltare i nervi.

Dal prossimo mese ci saranno buone opportunità, dovete solo tenere duro e riflettere.

Vergine – Molti di voi devono essere più riflessivi e valutare bene ogni cosa. Di certo non è un momento ottimale ma neanche così disagevole. Alcuni di voi nascondono la tensione sotto una calma apparente. Tutto ciò potrebbe avere una reazione sbagliata verso le persone che vi stanno vicino e che non riescono a capirvi. Parlate e confidatevi con una persona che vi sa ascoltare.

Pubblicità

Previsioni della settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia – Questa è una settimana giusta per recuperare un rapporto d’amore. Dopo una lieve crisi, la cosa migliore è aprirsi e parlare a cuore aperto. I malintesi svaniranno come per magia e magari potete comunicare e fare progetti a lungo termine. Per alcuni di voi che vivono due storie contemporaneamente, si consiglia di fare quanto prima una scelta definitiva.

Scorpione – Per molti di voi è un periodo sottotono sia fisicamente che mentalmente.

Pubblicità

Vorreste fare dei cambiamenti nel lavoro ma non ci riuscite. Tutto ciò vi fa innervosire. Non amate stare bloccati e perdere tempo. Attenzione a non riversare tutto sul partner o su chi vi sta intorno. È il momento di voltare pagina, anche in amore se la storia crea dubbi.

Sagittario – Questa è una settimana con probabili incontri sentimentali, l’amore rinasce come la bella stagione. Attenzione a non stravolgere la vostra vita, fate le conoscenze giuste e con criterio. Se avete già impegni, un nuovo incontro potrebbe mettere tutto in discussione. Nel lavoro ci sono buone prospettive, soprattutto per coloro che hanno in mente nuovi progetti.

Capricorno – Settimana in cui tutto ha una luce brillante e ogni cosa sembra funzionare a meraviglia. I sentimenti e l’amore fanno da padrone, tutto appare favorevole. Potete sicuramente programmare qualcosa di piacevole per il prossimo mese. Nel lavoro dovete mettere un po' più d’impegno. Prima di prendere una decisione o agire, dovete riflettere bene.

Acquario – In questo periodo non date molta fiducia, siete una contraddizione vivente. Dite una cosa e ne fate un’altra o iniziate un progetto ma lo lasciate per un altro. Tutto ciò porta disagi in amore. Dovete trovare più equilibrio e schiarirvi le idee. Continuando di questo passo, andrete incontro a scontri non piacevoli.

Pesci – In questa settimana è favorito il campo lavorativo, tutto ciò che fate adesso sarà utile per il futuro. Cercate solo di avere sempre i piedi per terra e di fare solo ciò che potete realizzare. In amore avete da recuperare. Questo è un buon periodo per iniziare una storia d’amore. Non aspettate un segnale dalle stelle, ciò che cercate potrebbe essere dietro l’angolo.