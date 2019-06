Arriva l'ultima giornata della settimana per tutti e dodici i segni zodiacali e con essa sono disponibili anche le previsioni zodiacali e l'Oroscopo di questa domenica 16 giugno 2019 con tutte le novità che porteranno stelle e pianeti alla vita dei nativi sotto i vari.

Amore, lavoro e salute saranno, come sempre, gli assoluti protagonisti di questo nuovo giorno.

L'oroscopo di domenica 16 giugno, da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata avvertirete ancora la sensazione di essere sotto pressione, questo perché avete tante cose da fare e i tempi sono limitati al momento.

Pubblicità

Pubblicità

Gestire il tutto non sarà semplice.

Toro: i nati sotto questo segno zodiacale che devono parlare con una persona che conta: occorre farlo al più presto. I progetti migliori partiranno dalla seconda metà dell'anno.

Gemelli: in questo momento ritrovate un po' di coraggio, anche se questa giornata sembrerà più caotica nel solito. Ci vorrà maggiore prudenza per affrontare tutte le questioni.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sono problemi da risolvere in famiglia, tutto sembra più difficile al momento sul piano relazionale.

A livello lavorativo, per chi può il consiglio è quello di prendersi qualche momento in più di riposo.

Leone: dovete gestire la vita sentimentale con grande attenzione. C'è un recupero rispetto agli inizi del mese, ma comunque c'è da tenere alta la guardia, non siate troppo frettolosi.

Vergine: questa sarà una giornata che vi permetterà di ragionare di più. Chi lavora in proprio potrà ottenere una piccola e positiva risposta. Esami favoriti, riuscirete a superare diverse prove.

Pubblicità

Previsioni 16 giugno: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questo momento il passato non va rispolverato, soprattutto se una storia d'amore è stata conclusa ormai da mesi. Guardate avanti, non lasciate spazio ai vecchi ricordi.

Scorpione: in questo momento avete grandi progetti per voi stessi. Gli incontri possono essere più promettenti in questo periodo ed un'amicizia potrebbe diventare qualcosa in più.

Sagittario: se riuscite cercate a tenere da parte il passato.

In questa giornata la Luna nel segno che vi permetterà di ottenere qualcosa in più, momento positivo per voi.

Capricorno: le stelle non sono esaltanti in questa fase, ci sono polemiche: occorre chiarezza verso chi desiderate, non false promesse.

Acquario: non pensate solo al lavoro o ai problemi legati alle questioni economiche, c'è bisogno di trovare maggiore sicurezza. A livello sentimentale manca la complicità di coppia.

Pesci: in questo momento state affrontando una trasformazione, un cambiamento che porterà novità nella vita quotidiana.

Pubblicità

In questa giornata non sarà il caso di mettersi contro qualcuno, in particolare nelle questioni lavorative.