Nella settimana che va dal 24 al 30 giugno, lo stress potrebbe rovinare le giornate dell'Ariete, mentre altri segni zodiacali avranno una settimana caratterizzata da soddisfazioni lavorative, come nel caso dei Gemelli. Per il Leone sarà una settimana quasi perfetta, mentre Capricorno potrebbe avere dei problemi di coppia. Di seguito il dettaglio le previsioni dell'Oroscopo dal 24 al 30 giugno 2019.

Previsioni dal 24 al 30 giugno 2019

Ariete: sarete particolarmente nervosi e stressati durante la settimana.

Potete sempre fare affidamento all'affetto del partner. Voto - 6,5.

Toro: avrete delle divergenze durante la settimana, ma nulla potrà impedirvi di portare a termine i vostri progetti lavorativi. Voto - 6,5.

Gemelli: il lavoro vi offrirà notevoli guadagni, ma anche complimenti da parte dei colleghi. In amore potreste avere qualche attrito con il partner. Voto - 7

Cancro: potreste ricevere una richiesta di collaborazione da parte di un collega per portare a termine un importante progetto lavorativo.

Voto - 7,5.

Leone: settimana perfetta per i nativi del segno. Sarete pieni di energie, utile per poter incrementare i vostri guadagni, mentre in amore la vostra relazione di coppia potrebbe raggiungere vette mai toccate prima. Voto - 8.

Vergine: lavorerete sodo durante tutta la settimana, ma attenzione che il troppo lavoro potrebbe lasciarvi senza energie e aumentare lo stress. Voto - 6,5.

Bilancia: in amore la vostra relazione di coppia procede senza troppi problemi.

Voto - 7.

Scorpione: durante la prima parte della settimana vi sentirete senza forze. Dalla seconda, grazie anche al vostro partner, il lavoro procederà magnificamente, incrementerete i vostri guadagni. Voto - 7,5.

Sagittario: avrete molto da lavorare questa settimana, al punto che dovrete mettere da parte l'amore. Questo potrebbe far innervosire il partner, quindi affrontate per bene la situazione. Voto - 6,5.

Capricorno: avrete dei problemi di coppia durante la settimana.

Potreste causare un litigio con il partner. Voto - 6.

Acquario: la vostra voglia di esplorare i limiti dell'ignoto vi garantirà l'attenzione da parte di amici e colleghi. Potrebbe essere utile sia nella sfera lavorativa che nella vita di coppia. Voto - 8.

Pesci: sarete gelosi nei confronti del partner per via di alcuni comportamenti sospetti. Fate attenzione a non causare dei litigi di poco conto. Voto - 6.