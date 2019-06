L'Oroscopo di domani mercoledì 26 giugno 2019 prosegue in questa sede mettendo in risalto l'Astrologia sul terzo giorno della corrente settimana. Ad essere soppesati, come al solito in questa sede, i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stata valutata la giornata del 26 giugno, non è così? Ebbene, ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia del giorno sia l'Ariete che il Leone, nel frangente classificati a cinque stelle.

Pubblicità

Pubblicità

Previsti una spanna più in basso, comunque con periodo non male classificato a quattro stelle, gli amici Toro, Cancro valutati con le quattro stelle indicanti i periodi normali. Tutt'altra storia, invece, secondo le previsioni zodiacali del 26 giugno, per coloro appartenenti ai meravigliosi segni relativi a Vergine e Gemelli valutati rispettivamente con il 'sottotono' e il 'ko'. Ansiosi di approfondire il pensiero degli astri? Bene, tutto messo nero su bianco subito dopo aver dato voce all'attesissima classifica con le stelle del giorno.

Pubblicità

Classifica stelline 26 giugno

Nuovo appuntamento con la classifica stelline interessante il giorno 26 giugno 2019. In questo caso come certamente già saprete, il riferimento quotidiano è valido per i soli sei segni dello zodiaco in esame nel presente contesto. Diciamo subito che a tenere alta l'attenzione di tutti sarà la presenza della Luna in Ariete avvenuta questo martedì 25 giugno, senz'altro pronta a cambiare (in positivo) i destini sentimentali di molti segni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Curiosità

Abbiamo già anticipato i favoriti come anche coloro in periodo 'no', quindi adesso non resta altro da fare se non passare direttamente a visionare il riepilogo completo espresso dalle stelline quotidiane. A seguire il responso segno per segno:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Vergine;

★★: Gemelli.

Oroscopo mercoledì 26 giugno, previsioni

Ariete - All'orizzonte si intravvede una giornata semplice e geniale allo stesso tempo. Per dirla con una sola parola: sarà davvero 'col botto!'.

Nella stragrande maggioranza dei casi (forse) è arrivato il momento di dedicarvi completamente alle cose che amate di più: divertitevi, organizzate qualcosa di nuovo e, soprattutto, che sia gradevole per quelle persone che più vi piacciono. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, vi sarà facile seppellire l'ascia di guerra, risolvere eventuali problemi o trovare un terreno d’intesa con il partner. Questo sarà un buon momento per fare e per stare insieme serenamente con la persona amata.

Pubblicità

Single, seguite con fermezza i vostri obiettivi, che per strani che possano sembrare soprattutto agli altri, alla fine vi ripagheranno con generose soddisfazioni. Con l'aiuto delle stelle certamente riuscirete a dimostrare al mondo di aver avuto ragione su determinate scelte! Nel lavoro, farete un grosso salto di qualità ma non potrete sottrarvi al gravoso compito che vi aspetta. Diciamo che potrete finalmente approfittare della vostra capacità di persuasione per ribaltare una situazione per voi importante.

Pubblicità

Toro - La prossima giornata in calendario, per tanti considerata quasi come il giro di boa dell'attuale settimana, diciamo che sarà abbastanza discreta per voi del Toro. Le stelle consigliano di godervi i preziosi momenti portati senz'altro dalle giornate dalla primissima mattinata e poi ancora a metà pomeriggio, ovviamente insieme alle persone a voi più care. Altresì, fatevi carico di eventuali questioni importanti, certi di avere le spalle coperte da un'Astrologia sufficientemente positiva. In amore sarete piuttosto pigri e brontoloni e avrete da ridire su tutto e tutti. Questo atteggiamento durerà solo fino a metà pomeriggio, poi in serata (si spera) ritroverete il buonumore e trascorrerete delle ore molto piacevoli. Vi aspettano probabilmente delle simpatiche sorprese, forse di poco conto ma di grande valore affettivo. Single, potreste incontrare qualcuno che corrisponderà al vostro ideale e, magari, potrebbe essere finalmente la persona giusta per voi, chissà... Intanto cercate di essere attivi e intraprendenti in modo da avere qualche occasione in più per far valere le vostre intenzioni. Nel lavoro, invece, le prospettive saranno davvero perfette, anche se ad alcuni di voi potrebbe essere richiesto un impegno superiore alle proprie aspettative. Questo fatto vi renderà irrequieti ed ansiosi: calma e sangue freddo, agite cercando di non rovinare il tutto.

Gemelli - Mercoledì armatevi di tantissima pazienza, abbastanza calma e unite il tutto in altrettanta buona volontà. Il motivo? Per chi non lo sapesse ancora, la giornata quest'oggi esaminata porta in dote (purtroppo!) le due stelle riservate ai frangenti messi in conto con il 'ko'. Quindi, periodo abbastanza difficile da sbarcare: intanto calma, ok? Penseremo noi (leggasi pure Astrologia) a tutto. In amore, oggi e domani non rientrerete nelle grazie della persona amata: forse il rapporto potrebbe accusare ancora i postumi di recenti scontri avvenuti tra voi, quindi portate pazienza. Single, ancora poco dialogo: sarà il caso che facciate attenzione, potrebbero esserci delle polemiche pronte ad esplodere per un nonnulla. In alcune circostanze, da noi non ben identificate, farete appello alla vostra forza di volontà ma soprattutto alla pazienza. Per non cedere al nervosismo cercate di fare buon viso a cattiva sorte e tirate avanti... Nel lavoro, intanto, alcune discussioni interne al vostro settore operativo apriranno più di qualche porta. Una situazione interessante senz'altro per coloro tra voi in cerca di drastici cambiamenti. Eventuali collegamenti che farete oggi saranno positivi per il lungo termine. Consiglio: fate sempre troppo per gli altri, cercate per una volta di pensare solo a voi.

Cancro - Prenderà la giusta piega questo vostro mercoledì di mezza settimana, almeno nella prima metà, poi subirà un piccolo stop. In generale si prevedono problemi e problemini ma non abbastanza difficili da poter far rientrare. Chi vive in condizioni affettive precarie o poco serene potrebbe avere la tentazione per un’evasione sentimentale: occhio! Le previsioni di mercoledì 'sentono' che in amore potrebbe mancare un po' di fortuna: primi timidi segni di crisi? Se è davvero così, gran parte della colpa è senz'altro vostra: lavorate più ore del necessario e dedicate poco tempo ai sentimenti e alla persona amata. In coppia specialmente lasciatevi cadere nella dolce trappola del piacere, magari subendo positivamente l'influsso passionale del partner. L'armonia e la stabilità che le stelle saranno pronte a donare faranno il resto. Single, ancora in cerca di un nuovi 'porti' a cui attraccare il cuore? Bene, non disperatevi: da qualche parte su questo nostro amato/odiato mondo senz'altro una bella anima vi aspetta già, quindi non gettate la spugna finché non l'avrete trovata... Nel lavoro la mente è in ebollizione. Molte le cose da mettere in cantiere,però, se volete veramente che almeno una di queste vada in porto, fate una selezione accurata e soprattutto usate l'intelligenza.

Leone - La giornata di mercoledì sarà da ritenere importante in quanto segna per molti il giro di boa relativo alle 'fatiche' relative di lavoro. In generale si prevede un periodo quasi perfetto in molte circostanze. Sicuramente solare e felice la parte relativa ai buoni sentimenti. Questo nuovo giorno in arrivo porterà di certo flussi astrali positivi capaci di dare una grande visione alle cose. In tanti potrete contare su una rinnovata profondità d'animo e su un giusto senso d'equilibrio. In amore, visto il positivo cielo astrologico gli astri danno senz'altro il benestare alle situazioni legate all'amore. In coppia specialmente splendido periodo: cercate di controllare e dominare le sensazioni scomode iniziando a pensare positivo e allo stesso momento esaltando le emozioni più forti. Secondo quanto esortato dagli astri, imparate ad affrontare le sfide che la giornata vi proporrà sempre con il sorriso sulle labbra. Single, niente allarmismi per una eventuale uscita andata a vuoto: la vita è bella perché permette (quasi) sempre di riprovarci. E poi, chiusa una porta si aprirà senz'altro un portone! Nel lavoro, infine, calma e positività sono consigliati nelle scelte. Il periodo sarà altamente positivo, dunque, perché sciuparlo con cose fatte in fretta? Metteteci pure l'anima e non ve ne pentirete.

Vergine - Questa parte della settimana non darà proprio soddisfazioni, con buona pace di chi, magari, le stava aspettando con ansia. L'oroscopo di domani 26 giugno presume che il periodo possa partire abbastanza in affanno per poi risalire verso la fine della giornata. In linea di massima, pertanto, quasi tutto il frangente evolverà nel previsto e già annunciato 'sottotono'. In amore, visto il momento poco favorevole gli astri consigliano prudenza e concentrazione: senz'altro, meno farete e meglio sarà; in questo modo eviterete di immischiarvi in situazioni difficili, poi inevitabilmente da risistemare. Single, oggi fareste meglio ad aspettare prima di gettare la spugna! Anche se ultimamente non avete avuto altro che delusioni amorose siate consci del fatto che, nel periodo analizzato, le stelle non saranno dalla vostra parte: attendete l'arrivo di giorni migliori. Nel lavoro, per concludere, ascoltate le opinioni di coloro che hanno più esperienza di voi e non perdete tempo dietro gli immancabili incapaci: in bocca al lupo!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.