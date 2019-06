L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno 2019 è pronto a mettere in evidenza le pagelle e le stelline relative agli imminenti sette giorni. Come sempre in questa sede, anche oggi ad essere messi sotto analisi saranno i segni facenti parte della prima tranche zodiacale: nella fattispecie andremo a trattare i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, presi uno ad uno e mesi a confronto con la bontà dei relativi cieli astrali. Il periodo valutato coincide con la parte finale dell'attuale mese, quindi inevitabilmente andrà a fare da 'apripista' al nuovo mese di luglio: dite la verità, non vedete l'ora di conoscere quali sono i segni fortunati di questa settimana, vero?

Bene, diciamo che nella sestina interessata, l'Astrologia punta tutto su un solo segno in particolare: si parla in effetti del Toro (voto 10), avvantaggiato nel periodo da una meravigliosa Luna nel segno. Non male il lasso temporale sotto analisi nemmeno per l'Ariete (voto 7) e per i Gemelli (voto 7) entrambi sottoscritti con la positiva pagella dell'ottima sufficienza. Cosa dovranno aspettarsi invece i rimanenti tre segni? Ebbene, escludendo i soli Leone (voto 6) e Vergine (voto 6), a rimanere sicuramente dispiaciuti saranno quasi certamente gli amici nativi del Cancro (voto 5): allo sfortunato simbolo d'Acqua le previsioni da lunedì 24 a domenica 30 giugno purtroppo hanno riservato l'amara sorpresa di un pagellino insufficiente. Vediamo di appurare qualcosa di più, ovviamente subito dopo aver dato 'in pasto' alla curiosità i nuovi spostamenti lunari.

Luna, i prossimi transiti nei segni

A questo punto la prassi vuole che siano messi in chiaro i prossimi transiti lunari, ovviamente, prima di soppesare le previsioni rilasciate dall'oroscopo settimanale, andremo a svelare dove poserà le sue dolci grazie l'Astro terrestre. Il periodo messo sotto la nostra lente astrale conta nel complesso tre tappe messe in agenda i prossimi sette giorni. Partiamo subito in pompa magna mettendo in evidenza il primo dei tre passaggi lunari: a dare inizio alle danze sarà l'ingresso della Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco già da questo martedì 25 giugno alle ore 04:37.

L'Astro della Terra proseguirà il suo viaggio nell'universo planetario andando a 'sposare' uno dei segni di Terra: giovedì 27 giugno alle ore 15:31 assisteremo alla formazione astrologica relativa alla Luna in Toro. La 'musa dei poeti' poi, riprenderà il cammino infrasettimanale chiudendo il periodo indicato mettendo in essere la splendida Luna in Gemelli prevista per sabato 29 giugno. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelle della settimana, voti e previsioni

Ariete: voto 7. Sette giorni non troppo interessanti dal punto di vista astrale ma se presi con una certa attenzione non mancheranno di dare qualche buona soddisfazione. Ottimo l'inizio del periodo, previsto fortunato soprattutto nelle tre giornate rappresentate dal 24, 25 (top del giorno) e 26 giugno. Seppur ottime, non saranno di certo in grado di dare smalto all'intero periodo quelle a quattro stelle relative al 27 e al 30 del mese.

Riguardo le restanti, saranno da gestire con calma e massima intelligenza. A seguire la classifica giornaliera a partire dal giorno più fortunato a scendere:

Top del giorno martedì 25 giugno - Luna in Ariete;

martedì 25 giugno - Luna in Ariete; ★★★★★ lunedì 24 e mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27 e domenica 30;

★★★ venerdì 28 giugno;

★★ sabato 29 giugno.

Toro: voto 10. Splendido periodo, senz'altro all'insegna di un passaggio astrale di notevole caratura: l'ingresso della Luna in Toro! In questo caso il consiglio in arrivo dall'oroscopo della settimana è quello di cercare di mettere in campo le cose di una certa importanza, visto il momento favorevole.

Non da tralasciare il periodo relativo a martedì 25, venerdì 28 e domenica 30, sottoposte alla positiva influenza di astri altamente di parte. Convinti? Allora passiamo pure a mettere in chiaro quando agire al meglio e quante stelline saranno associate ai singoli giorni della settimana. Il resoconto a seguire:

Top del giorno giovedì 27 giugno - Luna in Toro;

giovedì 27 giugno - Luna in Toro; ★★★★★ martedì 25, venerdì 28 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e sabato 29.

Gemelli: voto 7. La prossima settimana per la maggior parte di voi Gemelli non si prevede troppo impegnativa: non ci credete? A riguardo, l'Astrologia applicata al periodo ci tiene a mettere in evidenza la giornata migliore su tutte: sabato 29 giugno, ovviamente valutata al 'top del giorno'. il periodo indicato non mancherà di certo di regalare ottime soddisfazioni in campo sentimentale. Datevi da fare se eventualmente avete situazioni da portare a buon fine anche nei giorni 27 e 30 giugno, entrambi sottoscritti a cinque stelle. Vediamo le restanti stelle di vostra competenza, ovviamente applicate alle singole giornate:

Top del giorno sabato 29 giugno - Luna in Gemelli;

sabato 29 giugno - Luna in Gemelli; ★★★★★ giovedì 27 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24 e venerdì 28;

★★★ martedì 25 giugno;

★★ mercoledì 26 giugno.

Cancro: voto 5. Secondo quanto analizzato e messo in evidenza nell'oroscopo della settimana il periodo si preannuncia decisamente poco performante per voi del Cancro: delusi? Ovvio che sì, ma non per questo dovete fasciarvi la testa prima ancora di averla rotta, non trovate? Con calma e ragionamento troverete senz'altro una scappatoia in grado di portarvi indenni verso la fine del periodo. Pronti a scoprire quali sono le giornate migliori e peggiori attribuite dalle stelline ai restanti giorni? Ad esclusione di quella del 29 (cinque stelle), da segnare come migliore in assoluto, abbastanza discrete saranno anche quelle valutate a quattro stelle del 24, 25 e 26 giugno. Unico appunto: occhio al possibile quanto probabile 'venerdì nero' in arrivo il 25 del mese. I dettagli nel riepilogo a seguire:

★★★★★ sabato 29 giugno;

★★★★ lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26;

★★★ giovedì 27 e domenica 30;

★★ venerdì 28 giugno.

Leone: voto 6. Valutato sulla linea appena tangibile della sufficienza, il periodo sotto osservazione non mancherà altresì di regalare qualche ottima giornata. Diciamo che l'avvio del periodo non soddisferà di certo eventuali aspettative, poi però nel finale potrete sbizzarrirvi nel fare e disfare a vostro piacimento. Senz'altro a portare la fascia di periodo 'top' saranno le due giornate relative a mercoledì 26 e venerdì 28 giugno: in questo frangente tutto o quasi vi sarà permesso. Invece lunedì 24 e martedì 25 sarete costretti a tirare i cosiddetti 'remi in barca', visto il frangente poco consono al vostro segno. Vediamo allora di mettere in risalto i prossimi sette giorni valutandolo con le stelline di rito:

★★★★★ mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★★ giovedì 27, sabato 29 e domenica 30;

★★★ lunedì 24 giugno;

★★ martedì 25 giugno.

Vergine: voto 6. La settimana in analisi potrebbe non avere gli esiti da voi sperati. Infatti, l'oroscopo della settimana 24-30 giugno annuncia poche chance per voi della Vergine specialmente nei confronti dei rapporti affettivi, forse anche con qualche bella amicizia in fase calante. Da tener presente che saranno positivi al massimo sia il giorno 27 che quello di sabato 29 giugno, entrambi messi in preventivo con cinque stelle. Poco entusiasmanti invece questo lunedì 24, quasi a braccetto con martedì 25 e venerdì 28 giugno. Andiamo pure a svelare il resto della scaletta e le relative stelline giornaliere:

★★★★★ giovedì 27 e sabato 29 dell'attuale mese;

★★★★ lunedì 24, martedì 25 e venerdì 28;

★★★ mercoledì 26 giugno;

★★ domenica 30 giugno 2019.

